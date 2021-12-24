中國新法：中企赴海外上市 將統一備案管理

中國證監會昨晚公布新法規草案，規定境內企業直接和間接赴海外上市活動統一實施備案管理。(Getty Images)

中國證監會昨晚公布新法規草案，規定境內企業直接和間接赴海外上市活動統一實施備案管理；在遵守中國法律前提下，符合規定的協議控制（VIE）架構企業在備案後，可赴境外上市。

先前有外媒報導，中國監管部門將禁止協議控制架構企業赴境外上市，並推動在美上市的中國企業下市，引起眾多揣測。但中國證券 監督管理委員會隨後公開否認，並聲稱這一報導「完全是誤解誤讀」。

中國證監會24日晚間公布「國務院 關於境內企業境外發行證券和上市的管理規定（草案徵求意見稿）」及「境內企業境外發行證券和上市備案管理辦法（徵求意見稿）」，作出上述規定。

綜合中國媒體報導，中國證監會有關官員在答媒體詢問時說，未來對中國企業赴境外上市擴大開放的方向不會改變，支持企業用好兩種資源的態度也不會改變。完善企業境外上市監管制度，並不是對境外上市監管政策的收緊。

官員表示，將繼續堅持「在開放中謀發展、在規範中促發展」，保持境外融資管道暢通，為中國企業在境外上市活動提供「清晰、透明和可操作」的規則，構建更加穩定、可預期的制度環境。

根據上述草案，中國證監會將帶頭建立企業境外上市跨部門監管協調機制，在收到企業備案申請材料後，主動與有關主管部門加強溝通或徵求意見，以提高備案效率；同時，證監會將配合推動有關主管部門明晰相關領域的監管制度規則，提高政策可預期性。

此外，對涉及外商投資 安全審查、網路安全審查等法律法規規定範圍內的企業赴境外上市，在提交備案申請前，企業應當依法申報安全審查。

官員提到，在遵守中國境內法律、法規的前提下，滿足合規要求的協議控制架構企業在備案後，即可赴境外上市。