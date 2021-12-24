抵制北京冬奧？南韓釋善意不表態 日本折衝處理

中、韓副外長昨日舉行線上會談，中方說明北京冬奧 準備狀況，韓方以平昌冬奧經驗給予建議，並肯定北京繼平昌、東京後接下主辦權的重要性。外界解讀南韓 可能不會加入西方杯葛北京冬奧行列。另據央視新聞客戶端報導，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）表示收到國際奧委會的邀請，並接受邀請。

而日本考量新疆人權爭議等問題，放棄派遣政府官員與會，與歐美同步；官方今天將正式發表，將由東京奧運 組委會會長、參議員橋本聖子及日本奧委會主席山下泰裕、日本帕奧委員會主席森和之代表率團出席北京冬奧。

美國於6日宣布外交抵制北京冬奧，緊接著澳洲、英國、加拿大等盟國相繼宣布跟進。據產經新聞等日媒報導，日本考量新疆人權爭議等問題，放棄派遣政府官員與會，與歐美同步；但日本不能忽視與中國的地緣政治關係，來自企業界希望改善雙邊關係的呼聲強烈，最後做出的折衝決定；官方今天將正式發表，比照東京奧運時的中國團規格，將由東京奧運組委會會長、參議員橋本聖子及日本奧委會主席山下泰裕、日本帕奧委員會主席森和之代表率團出席北京冬奧。

法廣報導，俄羅斯總統普亭23日在年度新聞發布會上表示，美國及其盟國對北京冬奧進行外交抵制，「是為了限制中國發展所導致的錯誤」。

中央社報導，南韓與中國時隔4年半舉行副外長戰略對話，由南韓外交部第一次官（副部長）崔鐘建與中國外交部副部長樂玉成進行線上會談。南韓外交部稍早發布新聞稿說明，這次會談中討論韓中關係、朝鮮半島問題，以及區域、國際情勢等議題。

樂玉成在會中說明北京冬奧準備狀況；崔鐘建則對2018年平昌冬奧、2021年東京奧運，到2022年北京冬奧，東北亞國家接連主辦奧運的重要性給予肯定，並祝福北京冬奧成功舉行。

韓聯社報導，在美國主導的外交抵制下，祝福北京冬奧成功舉行的發言可能被外界解讀為有意願派遣使節團出席。南韓政府至今未就是否派遣官員出席北京冬奧做出定論，南韓總統文在寅先前表示，沒有國家要求南韓加入抵制，韓方也不會考慮此事。

中、韓建交屆滿30年，韓方藉此機會要求擴大實質合作，特別提及促進文化交流及確保原材物料供給，應是希望中方實質解除限韓令，並避免再次發生像近期中國出口管制導致南韓尿素短缺等問題。