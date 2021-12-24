抓定價權 中國稀土集團掛牌 強化反制美國籌碼
被稱為「稀土國家隊」的中國稀土集團有限公司23日在江西贛州成立；該公司由中國鋁業集團有限公司、中國五礦集團有限公司、贛州市人民政府等進行相關稀土資產的「戰略性重組」，未來除能更好地集結資源，同時也能在中美科技戰中取得稀土材料的定價權。
組建後的中國稀土集團有限公司是由國務院國資委直接監管的股權多元化中央企業。在持有股份方面，國資委持有當中31.21%，中國鋁業集團有限公司、中國五礦股份有限公司和贛州稀土集團有限公司分別持有20.33%、中國鋼研科技集團有限公司、有研科技集團有限公司分別持有3.90%。中國鋁業集團有限公司董事、黨組副書記敖宏擔任中國稀土集團法定代表人、董事長。
公司有關負責人稱，在新發展格局下，稀土企業集團化經營、集約化發展，有利於加大科研、集成創新，暢通產業鏈上下游等不同領域的溝通銜接。並聚焦稀土的科技研發、勘探開發、分離冶煉、精深加工、下游應用、成套裝備、產業孵化、技術咨詢服務、進出口及貿易業務等。
據美國地質調查局（USGS）數據，2020年全球稀土產業24萬噸，其中中國產量占比58.33%，為世界最大稀土生產國，排名第二的美國產量占比15.83%。且中國同時具有從原礦開採、分離冶煉到加工製成品的完整產業鏈。中國稀土集團將占中國中重稀土礦產品總量近70%，與北方稀土南北呼應，形成一南一北兩大稀土集團的新局面。
有分析認為，這樣可以更好地對稀土產能進行統籌，以提升行業定價能力與控制力，而稀土價格近年來暴漲暴跌的模式也將成為過去，對於保護資源與實現國家利益最大化都有著戰略意義。先前多有分析稱，在美中科技戰中，中國可能會以稀土作為籌碼來反制美國對中的各種科技與貿易制裁。
事實上，以往中國稀土企業有「小、散、亂、弱」的缺點。華爾街日報12月初曾引述相關人士說法稱，中方成立中國稀土集團，目的在進一步加強中國政府的定價權，避免中國公司之間彼此扞格，並利用這種影響力削弱西方想在稀土領域急起直追的努力。
工信部長肖亞慶曾3月1日表示，中國稀土沒賣出「稀」的價格，賣出了「土」的價格，就是因為惡性競爭、爭相壓價，使得這種寶貴的資源浪費掉了。肖亞慶當時還說，稀土是「戰略資源」，工信部將「針對當前存在的一些問題推動稀土業進一步的、健康的、可持續的發展」。
含17種元素的稀土為當代高科技產業重點原料，不論是消費性電子、電動車、再生能源、國防工業與核心零組件等，都離不開稀土的使用。
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