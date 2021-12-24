抓定價權 中國稀土集團掛牌 強化反制美國籌碼

稀土含17種元素，是當代高科技產業重點原料，也是重要的戰略物資。（路透）

被稱為「稀土 國家隊」的中國稀土集團有限公司23日在江西贛州成立；該公司由中國鋁業集團有限公司、中國五礦集團有限公司、贛州市人民政府等進行相關稀土資產的「戰略性重組」，未來除能更好地集結資源，同時也能在中美科技戰中取得稀土材料的定價權。

組建後的中國稀土集團有限公司是由國務院 國資委直接監管的股權多元化中央企業。在持有股份方面，國資委持有當中31.21%，中國鋁業集團有限公司、中國五礦股份有限公司和贛州稀土集團有限公司分別持有20.33%、中國鋼研科技集團有限公司、有研科技集團有限公司分別持有3.90%。中國鋁業集團有限公司董事、黨組副書記敖宏擔任中國稀土集團法定代表人、董事長。

公司有關負責人稱，在新發展格局下，稀土企業集團化經營、集約化發展，有利於加大科研、集成創新，暢通產業鏈上下游等不同領域的溝通銜接。並聚焦稀土的科技研發、勘探開發、分離冶煉、精深加工、下游應用、成套裝備、產業孵化、技術咨詢服務、進出口及貿易業務等。

據美國地質調查局（USGS）數據，2020年全球稀土產業24萬噸，其中中國產量占比58.33%，為世界最大稀土生產國，排名第二的美國產量占比15.83%。且中國同時具有從原礦開採、分離冶煉到加工製成品的完整產業鏈。中國稀土集團將占中國中重稀土礦產品總量近70%，與北方稀土南北呼應，形成一南一北兩大稀土集團的新局面。

有分析認為，這樣可以更好地對稀土產能進行統籌，以提升行業定價能力與控制力，而稀土價格近年來暴漲暴跌的模式也將成為過去，對於保護資源與實現國家利益最大化都有著戰略意義。先前多有分析稱，在美中科技戰中，中國可能會以稀土作為籌碼來反制美國對中的各種科技與貿易制裁。

事實上，以往中國稀土企業有「小、散、亂、弱」的缺點。華爾街 日報12月初曾引述相關人士說法稱，中方成立中國稀土集團，目的在進一步加強中國政府的定價權，避免中國公司之間彼此扞格，並利用這種影響力削弱西方想在稀土領域急起直追的努力。

工信部長肖亞慶曾3月1日表示，中國稀土沒賣出「稀」的價格，賣出了「土」的價格，就是因為惡性競爭、爭相壓價，使得這種寶貴的資源浪費掉了。肖亞慶當時還說，稀土是「戰略資源」，工信部將「針對當前存在的一些問題推動稀土業進一步的、健康的、可持續的發展」。

含17種元素的稀土為當代高科技產業重點原料，不論是消費性電子、電動車、再生能源、國防工業與核心零組件等，都離不開稀土的使用。