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北京冬奧組委：賽期恐出現一定數量確診 加油不吶喊

中國新聞組／北京24日電

北京冬奧組委專職副主席、秘書長韓子榮23日表示，Omicron等變異毒株給全球疫情帶來極大的不確定性，北京舉辦冬奧比賽將有大量不同國家和地區的涉奧人員入境，人流聚集增加，出現一定數量的陽性病例將成為大概率事件。

國務院23日召開新聞發布會，韓子榮強調稱，北京冬奧會、冬殘奧會必須堅決執行中國政府的防疫原則要求，守住社會疫情防控安全底線。

北京冬奧組委呼籲，涉奧人員到華期間，應全程佩戴無呼吸閥的N95／KN95／FFP2口罩或同等標準的醫用防護口罩。要勤洗手、勤消毒，儘可能使用免洗手消毒劑。提倡為運動員鼓掌加油，不建議唱歌和吶喊。建議盡量避免使用共用物品，或在使用前進行消毒。房間定期通風，保持室內空氣流通。

發布會透露，「北京2022年冬奧會和冬殘奧會運動員和隨隊官員防疫手冊」（第二版）（以下簡稱「手冊」）中明確指出，所有參加冬奧會／冬殘奧會的組織均已指定新冠聯絡官，聯絡官支持包括協助上傳每日健康監測結果，確保每日檢測流程，並在檢測結果為疑似或陽性時通知相關人員。冬奧會賽時，新冠聯絡官將獲得北京冬奧組委和國際奧委會／殘奧委會專門團隊支持，如有任何問題或擔憂，請聯繫新冠聯絡官。

央視新聞報導，韓子榮表示，所有涉奧人員需要在入境至少14天前完成全程疫苗接種，才可以免除集中隔離，進入閉環管理。鑑於當前全球疫情形勢的複雜性，特別建議所有涉奧人員能夠接種新冠疫苗加強針。

冬奧會和冬殘奧會期間，閉環內人員每日進行核酸檢測，如檢測和複檢結果為陽性，須接受隔離或治療。

另據新京報報導，北京冬奧組委疫情防控辦公室副主任黃春表示，賽時出現感染者是可能的，冬奧組委已經明確應對措施，與城市層面的防控有所不同的是，陽性病例並不會全部都被送至定點醫院進行隔離治療，而是要區分有無症狀，相應進行不同安排。

北京冬奧 檢測 疫情

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