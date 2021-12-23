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共同社：日美制定共同作戰計畫 應對台灣緊急狀況

南海各處冒出天線森林 美智庫：中國升級電子戰

中國新聞組／北京23日電

衛星影像顯示，天線森林從南海各處冒出，美國智庫警告，北京正「採取重大步驟」，提升南海一帶的電子戰、通訊和情報蒐集能力，這爭議性國際水域恐變成通訊及導航的「死角」。

紐約郵報報導，中國去年一篇新聞報導稱，一架美國戰鬥機飛越南海時失去控制。「駕駛艙內所有儀器呈現混亂狀態，戰機完全失控，無法與外界聯絡，但他們不知道發生了什麼事情。」似乎電子作戰機設備受到干擾。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）報告稱，中國在南海渚碧礁和永暑礁的人工島嶼上，擁有覆蓋範圍廣大的通訊和情報蒐集設施，海南島和西沙群島之間還有一個感測塔網路。

中國部署這些設施的位置非常適合偵測、監控和干擾南海地區的任何電子活動。其他國家的重要設備可能無法依預期運作，無人機恐被駭入、導航訊號可能會失準、資料鏈可能被劫，通訊恐被攔截和干擾。

布魯金斯研究所（Brookings Institution）的報告警告：「我們的軍事系統很脆弱。我們需透過停止購買不安全的武器和支援系統，並將攻擊性網攻的實際情況納入我們的軍事計畫，來面對這一現實。」

報告指出：「並不是說基地會遭炸毀；而是某些基地將失去電力、數據和通訊。自動駕駛卡車不會突然發狂、開始輾壓我方士兵；但它們會不經意從所停之處衝出道路或掉進水中，因而生鏽並需要修繕。」

這些行動可能是為展開先發制人的攻擊，從而削弱一個國家的戰鬥能力。

「我們不能再假裝自己的技術在面對軍事網攻時仍能發揮作用。未來的戰爭是網路戰。如果你的武器和系統不安全，那就別費心把它們帶到戰場上。」

衛星影像顯示，中國在南沙群島（Spratly islands）和西沙群島的島上要塞，設有大型天線陣列和碟形衛星信號接收器。現在，中國在海南島海南島三亞市天涯區木棉村附近，迅速擴建電子戰設施。

木棉基地建於2018年，最新的衛星影像顯示，最近幾個月這處基地快速擴建。新建設施包含擁有四個碟形天線的陣列，可追蹤衛星並與其通訊。基地中可收發訊號的感測塔數量也增加了一倍。

然而，大型新總部和軍營設施的建設最具重要意義。整個設施中有約90輛汽車，其中許多輛都帶有自己的天線。

戰略暨國際研究中心報告指出：「大部分最近的擴建都在略多於一年的時間內完成。木棉基地的升級是解放軍加強電子防禦和進攻能力更廣泛努力中的一環」、「使解放軍南部戰區能夠將力量投射到南海」。

解放軍 越南 北京

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