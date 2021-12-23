南海各處冒出天線森林 美智庫：中國升級電子戰

衛星影像顯示，天線森林從南海各處冒出，美國智庫警告，北京 正「採取重大步驟」，提升南海一帶的電子戰、通訊和情報蒐集能力，這爭議性國際水域恐變成通訊及導航的「死角」。

紐約郵報報導，中國去年一篇新聞報導稱，一架美國戰鬥機飛越南 海時失去控制。「駕駛艙內所有儀器呈現混亂狀態，戰機完全失控，無法與外界聯絡，但他們不知道發生了什麼事情。」似乎電子作戰機設備受到干擾。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）報告稱，中國在南海渚碧礁和永暑礁的人工島嶼上，擁有覆蓋範圍廣大的通訊和情報蒐集設施，海南島和西沙群島之間還有一個感測塔網路。

中國部署這些設施的位置非常適合偵測、監控和干擾南海地區的任何電子活動。其他國家的重要設備可能無法依預期運作，無人機恐被駭入、導航訊號可能會失準、資料鏈可能被劫，通訊恐被攔截和干擾。

布魯金斯研究所（Brookings Institution）的報告警告：「我們的軍事系統很脆弱。我們需透過停止購買不安全的武器和支援系統，並將攻擊性網攻的實際情況納入我們的軍事計畫，來面對這一現實。」

報告指出：「並不是說基地會遭炸毀；而是某些基地將失去電力、數據和通訊。自動駕駛卡車不會突然發狂、開始輾壓我方士兵；但它們會不經意從所停之處衝出道路或掉進水中，因而生鏽並需要修繕。」

這些行動可能是為展開先發制人的攻擊，從而削弱一個國家的戰鬥能力。

「我們不能再假裝自己的技術在面對軍事網攻時仍能發揮作用。未來的戰爭是網路戰。如果你的武器和系統不安全，那就別費心把它們帶到戰場上。」

衛星影像顯示，中國在南沙群島（Spratly islands）和西沙群島的島上要塞，設有大型天線陣列和碟形衛星信號接收器。現在，中國在海南島海南島三亞市天涯區木棉村附近，迅速擴建電子戰設施。

木棉基地建於2018年，最新的衛星影像顯示，最近幾個月這處基地快速擴建。新建設施包含擁有四個碟形天線的陣列，可追蹤衛星並與其通訊。基地中可收發訊號的感測塔數量也增加了一倍。

然而，大型新總部和軍營設施的建設最具重要意義。整個設施中有約90輛汽車，其中許多輛都帶有自己的天線。

戰略暨國際研究中心報告指出：「大部分最近的擴建都在略多於一年的時間內完成。木棉基地的升級是解放軍 加強電子防禦和進攻能力更廣泛努力中的一環」、「使解放軍南部戰區能夠將力量投射到南海」。