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英特爾禁用新疆貨 網酸失智 王俊凱解約火速切割

中國新聞組／北京23日電
王俊凱工作室發表聲明，解除與英特爾品牌一切合作關係。 （視頻截圖）
王俊凱工作室發表聲明，解除與英特爾品牌一切合作關係。 （視頻截圖）

美國晶片大廠英特爾（Intel）在官網發布多語言版本致供應商公開信，表示禁止供應商使用來自新疆的產品，引發中國方面強烈抨擊。對此，身為英特爾品牌代言人的男星王俊凱22日緊急透過工作室發出聲明，大動作與英特爾切割，宣布終止合約關係。

新浪娛樂報導，王俊凱工作室22日發表聲明，宣布即日起，王俊凱解除與英特爾品牌一切合作關係。聲明說，「在知悉英特爾品牌致信供應商禁用新疆產品後，第一時間與英特爾品牌方取得聯繫並多次進行嚴肅溝通，向其明確提出表明正確立場等要求。但經過反覆溝通，截至目前，英特爾品牌也仍未公開表明其立場和態度。」因此王俊凱方決定解除合約關係，並強調「國家利益高於一切，王俊凱先生與本司堅決維護國家權益」。

綜合媒體報導，對王俊凱火速與英特爾解約。中國網友紛紛表示讚賞，留言寫下「讚，這才是中國少年應有的樣子，對無端污衊祖國的公司說不」、「其實目前國內沒辦法拒絕英特爾芯片的，這件事情沒有輿論壓力，但是王俊凱真男人啊」、「格局！這事沒有頂到風口浪尖，但是王俊凱的愛國之心不是作秀給誰看」。

但也有人無奈表示，「王俊凱可以解除合同，但是我真的沒有辦法把電腦給扔了啊」。

對英特爾禁用新疆產品，中國網友紛紛湧入英特爾官方微博帳號下方質問該公司：「嫌錢賺得多了」、「你們是失了智吧，端起碗吃飯，放下碗罵娘？」、「人民幣裡不是有新疆的長絨棉嗎？英特爾這錢你怎麼收的下啊？」、「英特爾你想咋滴？新疆問題什麼意思？解釋解釋。」

英特爾中英日公開信。(取材自英特爾官網截圖)
英特爾中英日公開信。(取材自英特爾官網截圖)

新疆 晶片 微博

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