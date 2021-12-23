英特爾禁用新疆貨 胡錫進砲轟：吃飯砸鍋

環球時報特約評論員胡錫進批評英特爾禁用新疆產品是吃飯砸鍋。（Getty Images）

美國「防止強迫維吾爾勞動法」最快可能年底生效，趕在法律生效前，全球半導體巨擘英特爾（Intel）「開出第一槍」，宣布要確保供應鏈 不使用任何來自新疆 的勞工、採購產品或服務。官媒環時特約評論員胡錫進批評，中國已連續六年是英特爾全球最大的營收 來源，英特爾是「吃飯砸鍋」。

目前中國官方尚無正式回應，環時批評英特爾「涉疆表態」充滿算計和投機，揚言要讓英特爾冒犯中國的成本越來越高，直至得不償失。胡錫進22日透過個人微博自承，「有些時候我們制不住對方，只好讓我們掏出小本本，記下它幹的壞事」。他表示，美國這樣幹的大公司不多，中國人熟悉的美國公司大多對華盛頓抵制新疆所謂「強迫勞動」產品的要求，持消極軟頂態度。

環球時報特約評論員胡錫進批評英特爾禁用新疆產品是吃飯砸鍋。(取材自鳳凰網)

胡錫進認為，英特爾敢這麼幹，是因為它的供應鏈上本來就極少新疆產品，而且它的CPU在中國當下仍是硬需求，不太擔心中方報復，或者它覺得討好美國和西方社會比不得罪中國更重要，儘管中國已連續六年是其最大營收來源。「觀察者網」表示，儘管聯想、浪潮、小米、華為、榮耀等中國企業均需要用到英特爾的產品，「但英特爾的市場地位並不一定永遠牢固，其市場份額也正被競爭對手AMD蠶食」。

胡錫進表示，英特爾的猖狂清楚暴露中國的弱點和弱項。他說，但同時也要看到，美國餐飲巨頭、汽車廠商、機械設備製造商、好萊塢等等對華態度都很溫和，這同樣測出中國強大有力的另一面。中美博弈形勢是不斷變化的，中國的地盤和中間地帶都在擴大，美國毫不顧忌耍橫的空間逐漸變小是大趨勢。

環時社評指出，這件事情對我們最重要的提醒就是，我們必須加快芯片的國產化進程。英特爾之所以敢於在涉疆問題上冒犯中國，很重要的原因是倚仗其在全球芯片市場的壟斷地位。我們需要做的，就是讓他們冒犯中國的成本越來越高，直至得不償失。

評論抨擊英特爾的做法充滿算計和投機，它罔顧事實真相、在所謂「人權」領域唱高調，有可能是借此對美國政府「虛晃一槍」，以換取美國政府在其他地方對它「放一馬」。或許它還希望，最終以「政治壓力」為由，來獲取中方的理解並蒙混過關，但那將是不可能完成的任務。