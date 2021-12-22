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習近平熱線德總理蕭茲 確保中歐關係穩定

中國新聞組／北京22日電

中國國家主席習近平21日與德國新總理蕭茲通話時指出，中德要把握兩國關係大方向，堅持互利合作，攜手應對挑戰，反對各種霸權行徑和冷戰思維，中方願同德方攜手，推動落實聯合國2030年可持續發展議程。這是蕭茲就任後兩人首次通話。

人民日報報導，習近平再次祝賀蕭茲就任德國總理，強調中方高度重視中德關係。習近平強調了「三個堅持」，「堅持從戰略高度把握兩國關係大方向」，「堅持以務實態度積極推動兩國互利合作」，「堅持攜手應對挑戰，為全球治理作出新貢獻」。

據新華社報導，習近平表示，首先要從戰略高度把握兩國關係大方向，視對方的發展為機遇，發揮雙邊對話合作機制作用。其次要推動互利合作，應積極開闢新能源、綠色和數位經濟等新的合作領域。

最後，要堅持攜手應對挑戰，加大在國際事務中協調配合，堅決反對各種形式的霸權行徑，各國一起發展才是真發展。

他並再次提及「一帶一路」倡議，表示德國是中歐班列重要節點，兩國的合作能造福沿線國家。習近平強調，要確保中歐關係穩定發展，希望德方繼續為穩定中歐關係發揮積極影響。

蕭茲則指出，當前德中貿易投資關係發展良好，在應對氣候變化、抗擊新冠疫情等方面合作密切。德方願推動兩國全面戰略夥伴關係進一步發展，希望歐中投資協定早日生效實施。

另據德國之聲中文網報導，在蕭茲今年12月8日正式就任德國總理後，習近平在第一時間致電表示祝賀。該報導引述德國「經濟周刊」稱，蕭茲在正式就任總理前就曾向北京傳話，宣稱他上任後德國的對華政策並不會發生根本變化。蕭茲也表示，支持有爭議的「歐中投資協議」。

蕭茲 德國 習近平

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