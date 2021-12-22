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成員再遭中制裁 美宗教委員會譴責：說真相非干涉內政

中國新聞組／北京22日電

美國國際宗教自由委員會強烈譴責中國政府對其委員會成員追加制裁，強調委員會不會對中國的人權和宗教自由問題保持沉默。

美國之音報導，美國國際宗教自由委員會（USCIRF）21日發表聲明，強烈譴責中國政府增加對委員會主席馬恩扎、副主席特克爾及委員巴爾加瓦和卡爾的制裁。

委員會主席馬恩扎在聲明中說，「中國政府實施沒有根據的制裁是對其嚴重侵犯人權和宗教自由、尤其是對新疆維吾爾和其他突厥穆斯林人實行種族滅絕政策的日益增長的關注所做出的反應，我們並不吃驚」、「正如我們過去所說的，美國國際宗教自由委員會不會沉默」、他強調，委員會是說出暴行真相，非干涉內政。

聲明說，美國國際宗教自由委員會一直突出中國政府對宗教自由的侵犯。委員會這個月稱讚美國總統拜登因中國在新疆維吾爾自治區實行的暴行和其他侵犯人權的行為而對北京冬奧實施外交制裁。委員會還稱讚美國參眾兩院通過「防止強迫維吾爾人勞動法」，並敦促拜登簽字成為法律。

委員會副主席特克爾在聲明中說，「中國的種族滅絕和反人類罪行並非是簡單的『內政』」、「中國作為『防止及懲治滅絕種族罪公約』、聯合國安理會成員國和人權委員會的成員國必須被追究其對履行國際法和普世人權標準承諾的責任。美國政府不應退縮支持所有中國人的人權和宗教自由的立場，美國國際宗教自由委員會也不會退縮，因為我們在這個重要議題上持共同立場。」

維吾爾 拜登 新疆

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