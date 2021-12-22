中國推新規 封殺境外組織和個人網上傳教

由國家宗教事務局、國家互聯網信息辦公室、工業和信息化部、公安 部和國家安全部早前聯合制定的「互聯網宗教信息服務管理辦法」20日披露，該辦法嚴禁任何組織或個人在網路上傳教、發布、轉發任何講經及講道內容。港媒報導，該辦法基本上封殺了境外組織和個人通過網路對中國進行宗教訊息傳播的可能。這對於跨國宗教，尤其是伊斯蘭教，天主教和基督教等傳教活動活躍的宗教來說，可能受影響最大。

香港01報導，它由中國國家宗教事務局發布於2021年12月3日，當時中國最高領導人習近平 等七常委正在出席一個為期兩天的高級別的會議——全國宗教工作會議。在那次時隔五年召開的會議上，習近平要求更深入推進中國宗教中國化。而這一法規的出台背景正是官方正在將宗教工作重心轉移至網路。

報導稱，值得注意的是，這份新法規提出保護合法、制止非法、遏制極端、抵禦滲透、打擊犯罪等原則，尤其在抵禦滲透上可謂嚴防死守。

另據國家網信辦官網消息，該辦法共5章36條。該辦法規定，通過網站、應用程式、論壇、博客、微博客、公眾帳號、即時通信工具、網路直播等形式，以文字、圖片、音視頻等方式提供宗教信息服務，應取得網路宗教信息服務許可，申請人須是在中國依法設立的組織，其法人或主要負責人須是中國居民。從事網上宗教信息服務，應當向所在地省、自治區、直轄市政府宗教事務部門提出申請。

該辦法還指出，除取得許可證的宗教機構、團體或場所，任何組織或個人不得在網上傳教，不得開展宗教教育 培訓、發布講經講道內容或者轉發、鏈接相關內容；不得在網上組織開展宗教活動；不得直播或者錄播宗教儀式。同時任何組織或個人不得在網上以宗教名義開展募捐。

報導指出，也即是說，中國境內的網路宗教訊息服務者非但需要自行提出申請並獲得批准，而且必須是中國人，不得由境外人員和組織來實施。這實際上基本阻止了境外人員和組織在中國境內從事網路訊息服務的可能。

而如果考慮到11月份處於徵求意見階段的「網路數據安全管理條例」的規定，中國境內網路用戶通過網路接受來自境外的宗教訊息傳播服務也同樣面臨越來越大的困難。

該辦法自2022年3月1日起施行。