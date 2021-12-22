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國際奧會：北京冬奧選手、外媒 上網免翻牆

中國新聞組／北京22日電
國際奧會日前宣布，中國承諾在冬奧期間將允許運動員及「得到認證的外媒」，在選手村、賽場獲得「公開網路服務」。圖為北京冬奧會張家口賽區雲頂滑雪公園。(新華社)
國際奧會日前宣布，中國承諾在冬奧期間將允許運動員及「得到認證的外媒」，在選手村、賽場獲得「公開網路服務」。圖為北京冬奧會張家口賽區雲頂滑雪公園。(新華社)

北京冬奧會將在明年2月初登場，屆時會有大批外國運動員及外媒參加，上網議題備受關注；國際奧會（IOC）日前宣布，中國承諾允許在冬奧期間將允許運動員及「得到認證的外媒」，在選手村、賽場獲得「公開網路服務」，也就是解除封鎖不須翻牆。

據美國之音報導，國際奧會是透過一份聲明作上述宣布。國際奧會並表示，「得到認證的參與者」將能透過有線或無線的光傳輸網路（OTN）連接，在購買北京冬奧用戶專用的SIM卡情況下，使用自己的設備獲取「公開的網路服務」。

有美國運動員表示，他們在參加10、11月在北京冬奧場館舉行的測試賽期間，已經能夠不受限制地上網，像是可以使用2017年起被中國防火牆阻斷的社交平台WhatsApp。

一名瑞士運動員則指出，他11月在北京的一次滑雪比賽上，因為未被告知可不受限制地上網，所以自行在手機上安裝VPN（虛擬私人網路）軟體翻牆，登入WhatsApp和Instagram等平台。

美國之音提醒，其他運動員在明年2月的冬奧會期間使用VPN可能會更加困難。相關人士透露，中國自2017年以來越來越加緊嚴控使用VPN和設在中國的VPN提供商，甚至禁止某些飯店向外國訪客提供VPN服務。

美國人權組織自由之家（Freedom House）資深中國研究員達特（Angeli Datt）表示，決定使用中國提供的不受限制無線上網的運動員「會冒一些風險」，因為他們在網路上的活動容易受到監視。

十多年來，北京當局一直在強化網路防火牆的功能，阻止中國民眾接入在國際上廣受歡迎、但被當局視為危害國家安全的社交媒體平台、搜索引擎、網站、短信發送軟件等等。但過去舉辦國際大型會議期間，像是2016年的杭州20國集團（G20）峰會、2017年的一帶一路峰會等會場所在地，官方都臨時性解除網路封鎖供與會來賓及媒體使用，形同資訊自由孤島。

據報導，2015年世界田徑錦標賽在舉辦2008年北京奧運會的國家體育場比賽期間，參與者的防火牆也被解鎖。

報導指出，2008年北京奧運會期間，中國長城防火牆的功能還沒有那麼強大，在阻攔具政治內容的敏感外國網站同時，允許登錄美國的網路平台谷歌和雅虎、YouTube及臉書和推特等社媒平台，在隨後的許多年裡，北京當局阻斷所有上述平台的服務，外加2010年出現的Instagram。

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