兩手策略? 中俄嗆美後 秦剛喊美合作 共同管控風險

中俄執政黨特別對話會舉行。(取材自中共中央對外聯絡部)

中美關係不睦，中國最近對美國採軟硬兩手策略。中國駐美大使秦剛 近日接受「科學與外交雜誌」採訪時表示，中美應攜手應對全球性問題，共同管控新興技術帶來的風險。另一方面，中俄日前也舉行政黨對話，劍指美國，強調堅決回擊國際上某些勢力打著民主、人權的幌子，對中俄兩國內政橫加干涉的勢力。

秦剛表示，合作能為兩國人民創造更大福祉，也能使全人類更好應對充滿未知的未來；阻礙合作，包括對中國科學家和留學生的種種限制，將損害雙方的利益。

中國駐美大使館網站刊登採訪全文。秦剛說，建交40多年來，中美關係歷經風雨，取得歷史性發展。雖然社會制度、歷史文化、發展階段都不相同，中方願同美方共同努力，相互尊重，和平共處，合作共贏。

秦剛表示，當今的中國外交的目標是維護世界和平，促進人類共同發展。中方更加注重科學技術在外交中的重要作用。例如在航天（太空）領域，中國願同世界各國在相互尊重、開放包容、平等互利的基礎上，開展航天領域國際合作。他說，氣候變化是人類共同挑戰，需要各國攜手應對。中美在氣候變化領域存在巨大合作空間。

此外，中共 中央對外聯絡部和俄羅斯 統一俄羅斯黨17日以視訊方式共同舉行主題為「堅定走符合國情的發展道路」的中俄執政黨特別對話會。中聯部部長宋濤和統俄黨最高委員會主席格雷茲洛夫出席並致詞。

據發布，中俄兩國執政黨代表達成共識，堅決回擊國際上某些勢力打著民主、人權的幌子，對中俄兩國內政橫加干涉，強調反對以推進民主為藉口，干涉他國內政的行為。

澎湃新聞報導，會議上，兩國執政黨代表共同表示，兩黨將共同落實兩國元首近期視訊會晤達成的重要共識，為推動兩國各領域合作、增進兩國人民友誼繼續發揮重要作用。

宋濤表示，中共同統俄黨建立關係20年來，保持緊密戰略溝通，開展卓有成效的交流合作，不斷鞏固中俄關係的政治基礎。中共願同統俄黨一道，全面落實好兩國元首達成的重要共識，發揮兩黨多層次交流機制作用，助力兩國各領域務實合作，為促進新時代中俄關係高水平發展作出更大貢獻。

格雷茲洛夫表示，將與中共共同落實兩國元首近期視訊會晤達成的重要共識，為推動兩國各領域合作、增進兩國人民友誼繼續發揮重要作用。