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立陶宛啤酒商：在中國經營10年 一夜歸零

中國新聞組／北京20日電
中國持續對立陶宛進行經貿施壓，立陶宛啤酒品牌遭中取消訂單。（取材自instagram）
中國持續對立陶宛進行經貿施壓，立陶宛啤酒品牌遭中取消訂單。（取材自instagram）

立陶宛允許在首都設立台灣代表處，引發北京當局一連串外交、經貿施壓，立陶宛百年啤酒品牌沃夫狼（Volfas Engelman）也受害，10月底起陸續遭取消訂單。該啤酒商疑苦不堪言，倒苦水表示「在華經營近十年，一夜歸零」。

觀察者網報導，據立陶宛國家廣播電視台報導，沃夫狼在中國近十年的苦心經營「已經宣告結束」。該啤酒廠總經理透露，早在今年10月底，在中國的合作夥伴就取消了所有訂單，造成的損失高達50萬歐元（約56萬美元）。

本月初，立陶宛外交部副部長曾透露，中國已要求跨國公司在立陶宛和中國市場間二選一，中方對此已做出駁斥。但自此，越來越多的立陶宛企業擔心，外國投資者可能會停止對他們的投資。

沃夫狼啤酒廠總經理表示，在今年夏天立政府允許台灣當局以「台灣」名義設立「代表處」的消息傳出後，他們在中國的合作夥伴就此問題陸續表示關切。與此同時，有關立陶宛商品在中國的負面消息也越來越多。

據公開資料顯示，沃夫狼是立陶宛歷史最悠久的大型酒廠，建於1853年，百年來專注於生產精釀啤酒。

其實，立陶宛企業遇到的問題不限於出口。擁有2700餘家會員企業的立陶宛工業家聯盟透露，立陶宛對中貿易在進出口都遭遇障礙。

「所有交易都已停止，交貨時間也拖的越來越長，甚至高達創紀錄的110到115天。」立陶宛工業家聯盟主席亞努利亞維丘斯舉例稱，就連立陶宛已付款的貨物，運抵港口後也發生無法裝櫃、出不了中國的情況。截至目前，類似情況已經影響了大約100家立陶宛企業。

針對中、立兩國的經貿糾紛，路透報導引述歐盟執行委員會表示，如果發現中國違反國際貿易規則的證據，歐盟可能會將中國和立陶宛之間的貿易爭端訴諸世界貿易組織。

立陶宛 投資 歐盟

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