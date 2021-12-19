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隱瞞與中國關係？農業專家遭加拿大控欺詐

中國新聞組／北京19日電

加拿大環球郵報17日報導，加拿大聯邦當局指控一名在薩斯喀徹溫省工作的國際知名農業專家犯有「欺詐和背信罪」，指控他在受雇於加拿大政府期間秘密接受了一所中國大學的資助。

法廣網報導，甘延太（Yantai Gan）於1999年開始為加拿大農業與農業食品部工作，加拿大皇家學會在2019年認可了他的作物科學研究。甘延太在兩年前被捕，但加拿大皇家騎警直到上周才公開宣布對他的刑事案件，即案件在斯威夫特卡倫特市的預審開始前幾天。

加拿大皇家騎警指控甘延太違反作為加拿大公職人員的信任，欺詐超過5000加元，以及擁有超過5000加元的犯罪所得。報導稱，雖然加拿大警方的聲明提供的細節不多，但今年早些時候的一份指控文件，以及2020年提交的一份與申請限制甘延太出售其在不列顛哥倫比亞省的房子有關的宣誓書，擴大了加拿大皇家騎警對這位傑出科學家的指控。

在指控文件中，加拿大皇家騎警指控甘延太沒有向加拿大農業與農業食品部披露他與中國甘肅農業大學的全部關係。該文件還稱，他隱瞞了與義大利企業百味來美國公司的交易。

根據該文件，甘延太被指控為中國的大學招募國際科學家。加拿大皇家騎警指控這些關係，以及甘延太因此而收到的款項，構成了欺詐和背信罪，因為他沒有向僱主透露這些關係以獲得批准，這違反了加拿大農業與農業食品部的信息披露要求。

據加拿大農業與農業食品部稱，甘延太自2019年11月起不再為加國聯邦政府工作。他的一位律師表示，這些指控都沒有在法庭上得到證明。甘延太選擇了陪審團審判，並打算不認罪。報導稱，案件的審判的日期還沒有確定。

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