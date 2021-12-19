施壓德國大廠「制裁」立陶宛？中國否認

消息指德國大陸集團被中國當局敦促停止使用立陶宛製造的零組件。（取材自自媒體電車匯）

中國與立陶宛 因台灣問題關係惡化，路透引述兩名知情人士表示，德國汽車 輪胎和零組件製造商大陸集團（Continental）被中國當局敦促停止使用立陶宛製造的零組件。

路透報導，立陶宛的執政聯盟去年公開表態支持台灣「為自由而戰」，並且允許台灣設立「駐立陶宛台灣代表處」後，中國政府宣布將中、立兩國外交關係降為代辦級，立陶宛15日在歐洲聯盟代表團的陪同下，撤離了所有駐中國的使館人員。

據了解，大陸集團是全球最大的汽車零部件製造商之一，在立陶宛擁有生產工廠，生產汽車車門、座椅控制器和其他電子零件，並向包括中國在內的全球客戶出口。

自由亞洲報導，這是中國與立陶宛外交爭端蔓延到商業領域，並影響德國汽車業的一個例子。大陸集團目前拒絕評論中國政府是否要求它切斷與立陶宛的聯繫。。

立陶宛外交部表示，在立陶宛運營的公司已成功融入國際供應鏈，因此中國的經濟施壓措施可能會對在立陶宛運營的公司造成各種干擾。

對此，中國外交部否認，表示中方一貫按照世貿組織規則行事，個別媒體炒作中方將立陶宛從報關系統中清除、暫停立陶宛自華進口貿易許可、施壓跨國企業不得使用立陶宛生產的零組件等消息均不屬實。

對於中國對待立陶宛的行為，捷克參議院15日通過決議案，強烈抗議中國已經違反維也納外交關係公約；要求捷克總理在這幾天出席歐盟理事會時，務必要以行動聲援立陶宛，表達捷克的支持。