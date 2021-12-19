我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李靚蕾要開告？7小時通牒一場空 王力宏仍無回應

3退休將領投書華郵 籲軍方預防2024選後暴動

施壓德國大廠「制裁」立陶宛？中國否認

中國新聞組／北京19日電
消息指德國大陸集團被中國當局敦促停止使用立陶宛製造的零組件。（取材自自媒體電車匯）
消息指德國大陸集團被中國當局敦促停止使用立陶宛製造的零組件。（取材自自媒體電車匯）

中國與立陶宛因台灣問題關係惡化，路透引述兩名知情人士表示，德國汽車輪胎和零組件製造商大陸集團（Continental）被中國當局敦促停止使用立陶宛製造的零組件。

路透報導，立陶宛的執政聯盟去年公開表態支持台灣「為自由而戰」，並且允許台灣設立「駐立陶宛台灣代表處」後，中國政府宣布將中、立兩國外交關係降為代辦級，立陶宛15日在歐洲聯盟代表團的陪同下，撤離了所有駐中國的使館人員。

據了解，大陸集團是全球最大的汽車零部件製造商之一，在立陶宛擁有生產工廠，生產汽車車門、座椅控制器和其他電子零件，並向包括中國在內的全球客戶出口。

自由亞洲報導，這是中國與立陶宛外交爭端蔓延到商業領域，並影響德國汽車業的一個例子。大陸集團目前拒絕評論中國政府是否要求它切斷與立陶宛的聯繫。。

立陶宛外交部表示，在立陶宛運營的公司已成功融入國際供應鏈，因此中國的經濟施壓措施可能會對在立陶宛運營的公司造成各種干擾。

對此，中國外交部否認，表示中方一貫按照世貿組織規則行事，個別媒體炒作中方將立陶宛從報關系統中清除、暫停立陶宛自華進口貿易許可、施壓跨國企業不得使用立陶宛生產的零組件等消息均不屬實。

對於中國對待立陶宛的行為，捷克參議院15日通過決議案，強烈抗議中國已經違反維也納外交關係公約；要求捷克總理在這幾天出席歐盟理事會時，務必要以行動聲援立陶宛，表達捷克的支持。

立陶宛 汽車 德國

上一則

浙江近半月456例確診 發30萬帖中藥湯防疫

下一則

疑貨車超載…湖北高速路橋垮 至少4死8傷

延伸閱讀

歐盟：中國與立陶宛貿易爭端可能尋求WTO解決

歐盟：中國與立陶宛貿易爭端可能尋求WTO解決
外媒：中國要求德商大陸集團停止使用立陶宛產零組件

外媒：中國要求德商大陸集團停止使用立陶宛產零組件
立陶宛外交官受恐嚇離開北京 中外交部：無中生有

立陶宛外交官受恐嚇離開北京 中外交部：無中生有
挺台遭北京施壓 立陶宛尋求歐洲國家領導人協助

挺台遭北京施壓 立陶宛尋求歐洲國家領導人協助

熱門新聞

遼寧葫蘆島王姓男子在兒媳家多次強姦親家母，案情曝光引起外界譁然，圖為示意圖，與事件無關。（取材自微博V眼看大連）

幫忙幹活留宿兒媳家 他爬進親家母被窩 連3晚強姦

2021-12-15 13:00
河北、山東分別發生男子發生性關係時突發病，被棄置後致死，圖為失足女受審示意圖。(取材自百家號/說案普法)

他嫖娼到一半 突心臟病發 被女方扔房間致死

2021-12-13 11:05
電影「罪愛」拍攝現場。（取材自微博）

「中國第1懶人」吃飯靠家人餵 23歲活活餓死

2021-12-15 21:29
一則「我在珠峰被強姦了」舉報帖，最近在各大社交平台上曝光，引發廣大網友熱議。圖為示意圖，非案發地點。（取材自新華網）

她在珠峰被強姦? 警無法立案 網酸「誰叫妳不跑」

2021-12-15 07:00
騰訊證實旗下「天美F1工作室」遊戲開發專家毛星雲，日前意外身故，年僅30歲，他是業界公認的大神。（取材自紅星新聞）

騰訊30歲遊戲開發「大神」毛星雲 墜樓亡

2021-12-15 09:00
網上流傳酷似馬斯克的中國男子。（取材自快科技）

撞臉馬斯克 中國男子海外暴紅 太像了…網友懷疑AI換臉

2021-12-16 02:18

超人氣

更多 >
王力宏爸不忍了 深夜痛訴「分居2年」 李靚蕾要求數億

王力宏爸不忍了 深夜痛訴「分居2年」 李靚蕾要求數億
李靚蕾再發長文：與王力宏交往期間都是內射 當然會懷孕

李靚蕾再發長文：與王力宏交往期間都是內射 當然會懷孕
王力宏急著返台原因為何? 資深狗仔爆料是怕這事發生

王力宏急著返台原因為何? 資深狗仔爆料是怕這事發生
王力宏昔對未成年師妹出手？女星嘆：還好我嫁的不是你

王力宏昔對未成年師妹出手？女星嘆：還好我嫁的不是你
胡錫進預言：王力宏在中國演藝事業基本結束了

胡錫進預言：王力宏在中國演藝事業基本結束了