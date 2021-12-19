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路透：亞馬遜討好北京 不准給習近平著作打負評

中國新聞組／北京19日電
路透指美國電商巨頭亞馬遜為了討好北京，與中國官方宣傳機構合作。（路透）
路透指美國電商巨頭亞馬遜為了討好北京，與中國官方宣傳機構合作。（路透）

路透17日發表特別報導，指美國電商巨頭亞馬遜（Amazon）兩年前為了討好北京政府，與中國官方宣傳機構合作，禁止在亞馬遜中文網站上評論或評分中國國家主席習近平的講話與著作集。

報導稱，評分和評論是亞馬遜電子商務的重要部分，是吸引消費者的主要方式，但在亞馬遜中文網站上，一本由中國政府出版的書籍《習近平談治國理政》沒有任何網友評分，評論也被禁用。

知情人士表示，中國政府對讀者的負面評論感到不滿，而且不能忍受5星以下的評分，因此要求禁止評分和評論。

路透指美國電商巨頭亞馬遜為了討好北京，與中國官方宣傳機構合作，圖為今年夏香港書展...
路透指美國電商巨頭亞馬遜為了討好北京，與中國官方宣傳機構合作，圖為今年夏香港書展展售的習近平著作。（路透）

一份2018年亞馬遜的內部簡報文件顯示，亞馬遜在中國做生意面臨一系列「核心問題」，包括「意識形態控制和宣傳是共產黨實現和維持其成功的核心工具」，並說「我們不對其對錯做評斷」。

此外，內部文件還顯示，亞馬遜與中國宣傳機構的中國國際圖書貿易總公司（CIBTC）合作開辦「中國書店」（China Books），出售9萬多種出版物，雖然並未帶來可觀收入，但因亞馬遜在中國發展電子書閱讀器Kindle、雲端和電商業務，所以認為「中國書店」是贏得中國支持的關鍵。

對此，亞馬遜回覆，公司不論在哪裡營運，包括中國，都會遵守所有法律及規範。

路透分析指出，事件突顯西方企業進入中國市場面臨的挑戰，以及與北京政權交手時遇到的困難。亞馬遜遵照中國政府命令一事是首度被媒體揭露。為了打入中國市場，亞馬遜努力配合北京政府，以保護及發展自家業務，這起事件只是冰山一角。

報導指出，亞馬遜藉由協助推動中共的全球經濟和政治政策，希望在中國求生及成功發展。亞馬遜一份2018年內部簡報文件，列舉在中國面臨的一些「核心議題」，包括「意識形態控制和宣傳是共產黨實現並維持成功的工具核心」；文件還提到：「我們不去評判對錯。」

亞馬遜 北京 書店

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