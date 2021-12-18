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對中轉趨溫和？德國新總理拋合作競爭說

中國新聞組／北京18日電
德國新總理蕭茲。（路透）
德國新總理蕭茲。（路透）

德國新總理蕭茲（Olaf Scholz）當地時間15日在國會表示，面對崛起的中國，德國會捍衛自己的利益，對中國人權問題不會視而不見。這是蕭茲接任總理以來首次說明中國政策，篇幅不長但有很強的指向性。他沒有使用價值觀外交這一詞彙，表達願意同中國進行合作與公平競爭，外界據此解讀德國對中政策轉趨溫和。

中央社報導，蕭茲首度在國會進行施政報告。他表示，不民主的中國科技和軍隊快速崛起，中國領導人以相當大的自信維護自己的利益，同樣的，德國和歐盟也有充分理由、信心且努力捍衛自己的利益。

蕭茲說，德國有必要將中國政策建立在現實的中國之上，也就是不能對嚴重的侵犯人權狀況視而不見，對違反普世標準時應直言不諱。

因此，蕭茲表示，德國願與中國在人權、氣候危機、疫情和武器控制等領域合作，並與中國按照同樣的遊戲規則，進行公平、對彼此都有利的貿易競爭。

他指出，德國和歐洲會繼續投資，強化政治、經濟和科技的力量，利用團結歐洲和單一市場的優勢，為企業爭取公平的競爭條件和在全球市場上競爭，在這一點上，美國是最重要的夥伴。

蕭茲在施政計畫中還提及香港、新疆、南海領土爭議等北京眼中的敏感問題，並支持台灣參與國際，認為唯有在兩岸都同意的情況下才能改變現狀，一改前總理梅克爾重經貿、避談人權和台灣問題的務實路線，被視為是對中政策的轉向。

德國新外長貝爾柏克（Annalena Baerbock）此前曾表示，將採取強硬對華政策。許多德媒認為，德國新總理此次在對華政策論述上「相對溫和」。

德國 蕭茲 北京

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