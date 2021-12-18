我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

BY2妹報警撇約砲王力宏 李靚蕾回嗆：我提供證據

王力宏崩毀：偶像假亦真 你還相信偶像嗎？

伯恩斯駐中 拜登看中他的「非鷹非鴿」？

中國新聞組／北京18日電
美國聯邦參院16日通過總統拜登提名駐中國大使伯恩斯的任命案，未來如何應對中美關係受關注。（美聯社）
美國聯邦參院16日通過總統拜登提名駐中國大使伯恩斯的任命案，未來如何應對中美關係受關注。（美聯社）

懸缺14個月的美國駐中國大使職務確定由伯恩斯接任，有分析稱，美總統拜登找了一個其國內鷹派、鴿派都能接受的人選，預料伯恩斯可能採「接觸加遏制」方式取得對華優勢。中國官媒則批美方近日連發三道制裁中企案是「為伯恩斯送行的三聲炮響」，明顯是來向中國施壓，那麼也少不了要「碰釘子」。

美國國會參議院16日批准伯恩斯出任駐華大使。紅星新聞報導，新任美國駐華大使從提名到通過耗時近4個月，自去年10月前駐華大使布蘭斯塔德卸任起更是空置近14個月。這麼長時間的空置屬很罕見。外界關注伯恩斯是否會在北京冬奧前就任。

報導引述浙江外國語學院美國研究中心執行主任王沖表示，此職空懸許久，是因為拜登政府需要找一個其國內鷹派、鴿派都能接受，又能做點事的人。至於伯恩斯的對華態度，在王沖看來，伯恩斯「不是鷹派，不是鴿派」。他認為，伯恩斯可能主張以「接觸加遏制」的方式來取得對華優勢。

王沖指出，從三件事上可以看出伯恩斯對中美「既競爭又要合作」的基本看法：第一，他主張在「一帶一路」方面和中國展開競爭；第二，他認為南海局勢是緊張的，中美元首之間應設立電話熱線來避免誤判；第三，他認為中美競爭的關鍵在於科技競爭。據了解，在對華態度上，伯恩斯曾提出「不要去誇大中國的威脅，也不要低估中國的能力」。

王沖表示，過去近一年，中美關係基本盤是穩下來了，但在核心議題上的矛盾並沒有得到根本的緩解。尤其拜登政府為了中期選舉的勝利，可能還會展示對華的強硬姿態，爭取選民支持。

中國官媒環球時報則發布社評指出，就在美國參議院通過伯恩斯提名案的同一天，美國拋出三個打壓中國的動作，包括八家中國民用科技公司被認定為「中國軍工企業」，中國軍事醫學科學院等34個實體被列入限制出口名單，美參議院還通過了「維吾爾強迫勞動預防法案」移交白宮簽署。如此「巧合」，「更像是華盛頓為伯恩斯送行特別安排的三聲炮響」。

社評稱，從美國發出的信號如此明確：伯恩斯會覺得他的任務不是來改善中美關係，而是來向中國施壓。這顯然是在為中美兩國關係設障，沒有人會指望新上任一個美國駐華大使就能逆轉形勢。不過，伯恩斯在中美關係上的能動空間仍然存在。 「希望伯恩斯能夠促進中美關係改善，成為中國人民歡迎的駐華大使」。

拜登 參議院 提名

上一則

中國保冬奧 邊境口岸明年3/15前「跨省遊」喊停

下一則

中企挨制裁連環拳…北京批美歇斯底里、不擇手段

延伸閱讀

Omicron擴散 專家：美未來3-8周恐迎「病毒暴風雪」

Omicron擴散 專家：美未來3-8周恐迎「病毒暴風雪」
全美含鉛水管汰換啟動 賀錦麗保證資金無虞

全美含鉛水管汰換啟動 賀錦麗保證資金無虞
紐約客談╱承認吧 疫苗救不了疫情

紐約客談╱承認吧 疫苗救不了疫情
曾說要確保台灣「不好對付」參院通過伯恩斯任駐中國大使

曾說要確保台灣「不好對付」參院通過伯恩斯任駐中國大使

熱門新聞

遼寧葫蘆島王姓男子在兒媳家多次強姦親家母，案情曝光引起外界譁然，圖為示意圖，與事件無關。（取材自微博V眼看大連）

幫忙幹活留宿兒媳家 他爬進親家母被窩 連3晚強姦

2021-12-15 13:00
河北、山東分別發生男子發生性關係時突發病，被棄置後致死，圖為失足女受審示意圖。(取材自百家號/說案普法)

他嫖娼到一半 突心臟病發 被女方扔房間致死

2021-12-13 11:05
電影「罪愛」拍攝現場。（取材自微博）

「中國第1懶人」吃飯靠家人餵 23歲活活餓死

2021-12-15 21:29
一則「我在珠峰被強姦了」舉報帖，最近在各大社交平台上曝光，引發廣大網友熱議。圖為示意圖，非案發地點。（取材自新華網）

她在珠峰被強姦? 警無法立案 網酸「誰叫妳不跑」

2021-12-15 07:00
騰訊證實旗下「天美F1工作室」遊戲開發專家毛星雲，日前意外身故，年僅30歲，他是業界公認的大神。（取材自紅星新聞）

騰訊30歲遊戲開發「大神」毛星雲 墜樓亡

2021-12-15 09:00
網上流傳酷似馬斯克的中國男子。（取材自快科技）

撞臉馬斯克 中國男子海外暴紅 太像了…網友懷疑AI換臉

2021-12-16 02:18

超人氣

更多 >
李靚蕾毀滅性長文 控王力宏：每個城市都有砲友

李靚蕾毀滅性長文 控王力宏：每個城市都有砲友
出軌BY2妹妹被罵渣？ 王力宏喊告

出軌BY2妹妹被罵渣？ 王力宏喊告
李靚蕾轟女方對王力宏各種撒嬌勾引 2控訴疑點名徐若瑄

李靚蕾轟女方對王力宏各種撒嬌勾引 2控訴疑點名徐若瑄
王力宏聽聞李靚蕾生產搞壞身體 反應引網震怒

王力宏聽聞李靚蕾生產搞壞身體 反應引網震怒
網爆王力宏「現身」了 代言汽車30小時就被撤換超短命

網爆王力宏「現身」了 代言汽車30小時就被撤換超短命