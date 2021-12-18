伯恩斯駐中 拜登看中他的「非鷹非鴿」？

美國聯邦參院16日通過總統拜登提名駐中國大使伯恩斯的任命案，未來如何應對中美關係受關注。（美聯社）

懸缺14個月的美國駐中國大使職務確定由伯恩斯接任，有分析稱，美總統拜登 找了一個其國內鷹派、鴿派都能接受的人選，預料伯恩斯可能採「接觸加遏制」方式取得對華優勢。中國官媒則批美方近日連發三道制裁中企案是「為伯恩斯送行的三聲炮響」，明顯是來向中國施壓，那麼也少不了要「碰釘子」。

美國國會參議院 16日批准伯恩斯出任駐華大使。紅星新聞報導，新任美國駐華大使從提名 到通過耗時近4個月，自去年10月前駐華大使布蘭斯塔德卸任起更是空置近14個月。這麼長時間的空置屬很罕見。外界關注伯恩斯是否會在北京冬奧前就任。

報導引述浙江外國語學院美國研究中心執行主任王沖表示，此職空懸許久，是因為拜登政府需要找一個其國內鷹派、鴿派都能接受，又能做點事的人。至於伯恩斯的對華態度，在王沖看來，伯恩斯「不是鷹派，不是鴿派」。他認為，伯恩斯可能主張以「接觸加遏制」的方式來取得對華優勢。

王沖指出，從三件事上可以看出伯恩斯對中美「既競爭又要合作」的基本看法：第一，他主張在「一帶一路」方面和中國展開競爭；第二，他認為南海局勢是緊張的，中美元首之間應設立電話熱線來避免誤判；第三，他認為中美競爭的關鍵在於科技競爭。據了解，在對華態度上，伯恩斯曾提出「不要去誇大中國的威脅，也不要低估中國的能力」。

王沖表示，過去近一年，中美關係基本盤是穩下來了，但在核心議題上的矛盾並沒有得到根本的緩解。尤其拜登政府為了中期選舉的勝利，可能還會展示對華的強硬姿態，爭取選民支持。

中國官媒環球時報則發布社評指出，就在美國參議院通過伯恩斯提名案的同一天，美國拋出三個打壓中國的動作，包括八家中國民用科技公司被認定為「中國軍工企業」，中國軍事醫學科學院等34個實體被列入限制出口名單，美參議院還通過了「維吾爾強迫勞動預防法案」移交白宮簽署。如此「巧合」，「更像是華盛頓為伯恩斯送行特別安排的三聲炮響」。

社評稱，從美國發出的信號如此明確：伯恩斯會覺得他的任務不是來改善中美關係，而是來向中國施壓。這顯然是在為中美兩國關係設障，沒有人會指望新上任一個美國駐華大使就能逆轉形勢。不過，伯恩斯在中美關係上的能動空間仍然存在。 「希望伯恩斯能夠促進中美關係改善，成為中國人民歡迎的駐華大使」。