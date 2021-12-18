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遊戲結束…資管公司：在美上市中企 三年內恐全退

記者賴錦宏／北京18日電
滴滴出行在美國上市後，僅10天，市值就蒸發超過219億美元。（路透）
滴滴出行在美國上市後，僅10天，市值就蒸發超過219億美元。（路透）

美國一家著名的資產管理公司認為，隨著美中關係的持續緊張，目前在華爾街上市的中國企業未來三年恐將全部從美國資本市場退出。

據美國之音報導，美國TCW資產管理集團公司新興市場董事總經理洛文傑（David Loevinger）15日在電視節目中說：「我認為對許多在美國市場上市的中國公司而言，基本上已經是遊戲結束，這個問題懸而未決已有20年，而我們一直沒有辦法解決。」

TCW集團公司截至今年9月30日，管理的資產總額高達2658億美元。洛文傑在加盟TCW前，曾擔任美國財政部中國事務資深協調官。

中國企業雖然在美國上市已有幾十年，但中國官方不允許美國證券交易委員會的會計機構美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）對其審計公司進行檢查，而這些審計公司負責對在美上市的中國公司的帳目進行審計認證。

洛文傑說，鑑於美中兩國政府間目前缺乏互信如此嚴重，而且兩國關係短期內很難有所改善，「因此我們完全不可能在未來幾年內解決這個問題」。 

「所以現實是，我覺得，到2024年，在美國證交所上市的絕大多數中國公司都不會再是美國的上市公司。絕大多數公司都將轉往香港或上海上市。」

今年6月底剛在紐約證交所掛牌上市的中國網約車巨頭滴滴出行已於12月3日宣布，即日起啟動在紐約證交所的退市工作，同時準備在香港上市。

滴滴在華爾街上市當天，股價開門紅，總市值一度超過800億美元。但上市僅兩天，中國國家網絡安全審查辦公室宣布對其進行網絡安全審查，滴滴股價從此一路下滑，上市10天市值蒸發超過219億美元。

除滴滴外，多家在美國上市的中國著名網路相關大公司已經啟動或完成在香港證交所的雙重上市，包括阿里巴巴、京東、百度、網易和微博。

洛文傑認為，滴滴退市就是一個轉折點。 「我不認為中國政府會讓美國的監管人員毫無限制地查閱中國公司內部的審計文件。而如果美國監管人員無法查閱那些文件，那他們就無法確保美國資本市場免遭詐欺行為的侵擾。」

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