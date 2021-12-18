路透：北京擬切斷中國國內「錢進」美股管道
中國監管機構基於數據安全和資本外流的擔憂，正計畫禁止富途控股（Futu Holdings Ltd）和老虎證券（UP Fintech Holding Ltd）等在線券商向中國客戶提供離岸交易服務，這項禁令將使中國數百散戶投資者無法在美國和香港等市場輕鬆交易證券，等同切斷了中國國內客戶進入美、港股市交易的管道。
美國之音引述路透17日的獨家報導指出，富途控股與老虎證券是在納斯達克上市的中國公司，同時也是中國該行業最大的兩家公司。富途稱未收到任何類似報導所提到的正式命令，公司目前正常運營。老虎證券則表示，公司一直遵循全球監管機構的規則，並將遵守和實施任何新規則。中國證監會、中國國家外匯管理局以及央行均未回復置評請求。
報導引述四位消息人士之一表示，相關公司可能會在「未來幾個月」接到禁令通知。
富途控股市值約55億美元，老虎證券估值約7.37億美元，兩家公司分別於2011年、2014年開始經營相關業務，允許中國客戶使用身分證、銀行卡和稅務紀錄等個人信息開設離岸帳戶。富途今年4月在一份增發招股說明書中表示，其業務可能會受到有關部門立場變化的影響。
這兩家公司都在香港證券及期貨事務監察委員會（Securities and Futures Commission）註冊，但該許可證不適用於中國。消息人士稱，中國沒有專門從事跨境交易的在線券商牌照。
報導指出，中國官媒證券時報10月曾援引接近監管部門的人士稱，證監會等部門正完善規則，規範在美國上市的中國在線券商富途控股、老虎證券等互聯網券商的境內金融活動。消息加劇了兩家公司股價的跌勢，兩家公司的股價自今年2月達到峰值以來已累計暴跌超過80%。
人民日報10月時還報導說，如果美國證券交易委員會（US Securities and Exchange Commission）等相關部門要求提供數據，這些券商收集的大量信息將面臨風險。
報導引述消息人士表示，中國當局還擔心資本外流，擔心兩家公司迅速增長的業務可能會與中國的外匯管制議程相衝突。消息人士表示，富途高層一直在遊說包括中國證監會、外管局和央行在內的有關部門，但尚未收到任何積極結果。禁令將影響富途等公司的大部分業務，富途大約有40%的客戶使用的是中國的身分證。
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