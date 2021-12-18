路透：北京擬切斷中國國內「錢進」美股管道

中國監管機構基於數據安全和資本外流的擔憂，正計畫禁止富途控股（Futu Holdings Ltd）和老虎證券 （UP Fintech Holding Ltd）等在線券商向中國客戶提供離岸交易服務，這項禁令將使中國數百散戶投資者無法在美國和香港 等市場輕鬆交易證券，等同切斷了中國國內客戶進入美、港股市交易的管道。

美國之音引述路透17日的獨家報導指出，富途控股與老虎證券是在納斯達克上市的中國公司，同時也是中國該行業最大的兩家公司。富途稱未收到任何類似報導所提到的正式命令，公司目前正常運營。老虎證券則表示，公司一直遵循全球監管機構的規則，並將遵守和實施任何新規則。中國證監會、中國國家外匯管理局以及央行 均未回復置評請求。

報導引述四位消息人士之一表示，相關公司可能會在「未來幾個月」接到禁令通知。

富途控股市值約55億美元，老虎證券估值約7.37億美元，兩家公司分別於2011年、2014年開始經營相關業務，允許中國客戶使用身分證、銀行卡和稅務紀錄等個人信息開設離岸帳戶。富途今年4月在一份增發招股說明書中表示，其業務可能會受到有關部門立場變化的影響。

這兩家公司都在香港證券及期貨事務監察委員會（Securities and Futures Commission）註冊，但該許可證不適用於中國。消息人士稱，中國沒有專門從事跨境交易的在線券商牌照。

報導指出，中國官媒證券時報10月曾援引接近監管部門的人士稱，證監會等部門正完善規則，規範在美國上市的中國在線券商富途控股、老虎證券等互聯網券商的境內金融活動。消息加劇了兩家公司股價的跌勢，兩家公司的股價自今年2月達到峰值以來已累計暴跌超過80%。

人民日報10月時還報導說，如果美國證券交易委員會（US Securities and Exchange Commission）等相關部門要求提供數據，這些券商收集的大量信息將面臨風險。

報導引述消息人士表示，中國當局還擔心資本外流，擔心兩家公司迅速增長的業務可能會與中國的外匯管制議程相衝突。消息人士表示，富途高層一直在遊說包括中國證監會、外管局和央行在內的有關部門，但尚未收到任何積極結果。禁令將影響富途等公司的大部分業務，富途大約有40%的客戶使用的是中國的身分證。