中企挨制裁連環拳…北京批美歇斯底里、不擇手段

美國制裁大疆無人機。圖為今年9月第21屆中國（廈門）國際投資貿易洽談會上參展的大疆無人機。（新華社）

僅一周時間，美國已對中企發起四波制裁。美國財政部 和商務部 16日採取措施制裁逾40家中企及機構，中國外交部發言人汪文斌17日回應稱，美方泛化國家安全概念，捏造各種藉口，濫用出口管制措施，無理打壓中國機構和企業，已經到了歇斯底里、不擇手段的地步。中方將採取一切必要措施，維護中國機構和企業的合法權益。

中國商務部則表示，「對美方這種霸凌做法，中方表示強烈抗議、堅決反對。」並強調美方應立即停止錯誤做法，立即停止干擾中美兩國企業正常經貿合作，立即停止侵害新疆各族群眾的生存權、發展權，回到合作共贏的正確軌道上來。

美國接連出手，繼10日、15日財政部制裁商湯科技與4家中國企業及1名中國公民後，16日除了新增34個實體實施出口限制納入實體清單；又對全球最大商用無人機製造商大疆、曠視科技和雲從科技等八家中企列入投資 黑名單，並指控這些實體幫助壓迫維吾爾族，或協助中國軍方。加上上一波被列入黑名單的商湯，和這次的曠視、雲從、依圖，中國AI四小龍均被列為在美國投資黑名單，且均二度遭美國制裁。

對於美國商務部及財政部的決定，中國駐美國大使館批評是美國違反自由貿易的無理打壓，北京會採取一切必要舉措維護中國企業和研究機構的利益，重申中國的生物技術發展從來都是造福人群，美方的指控毫無根據。

對於美將解放軍軍事科學院軍事醫學研究院等實體列入「實體清單」，中國駐美國使館發言人劉鵬宇致函「華盛頓郵報」：「中國始終反對美國過度擴展國家安全概念，對中國公司和研究機構進行無端打壓。有關新疆問題的事實和真相是非常清楚的。中國發展生物技術一直是為了人類的福祉」。

劉鵬宇表示，拜登政府對這些中國實體實施出口管制，「嚴重違反了自由貿易規則，嚴重威脅了全球工業和供應鏈的安全，阻礙了人類科學技術的發展，並嚴重損害了包括美國在內的所有國家人民的福祉和利益」。

商務部新聞發言人表示，美方這些政治操弄，破壞市場原則，違背世貿組織規則和經濟規律，損害中國企業合法權益，同樣也損害美國企業和投資者利益，不利於全球產業鏈供應鏈穩定和世界經濟復甦。美方還對中國的醫學研究機構實施制裁，罔顧科學精神、違反人道主義原則、違反全人類共同價值觀。

另外，中企曠視科技、雲從科技均回應指，強烈反對美國財政部將公司加入「中國軍工複合體企業」清單。

曠視科技發布聲明稱，此次列入清單不會對日常經營產生影響。

雲從科技也發布聲明表示，將積極參與制定並監督實施嚴格的人工智能技術的技術倫理標準。美國完全無視事實與該公司的實際情況，作出毫無依據的指控和決議，嚴重破壞正常的市場規則和秩序。