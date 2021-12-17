「戰狼」胡錫進宣布退休轉評論員 環時風格將改變？

環球時報總編輯胡錫進在微博宣布退休。(取材自鳳凰網)

中共黨媒環球時報總編輯胡錫進昨日在微博 發文表示，自己已經辦理退休 手續，將繼續以特約評論員身分為環時做評論工作。一向與中國外交部發言人、國防部發言人言論保持一致，甚至更出位的胡錫進，被視為中國「戰狼」外交及為政策辯護的官方宣傳者之一。他退休之後，環時風格是否會改變，也引起討論。

胡錫進17日凌晨再次在微博形容自己宣布退休後的心情。他發文稱，他在一條嗆聲比掌聲更多的路上前行，從外媒對他的報導來看，「哈哈，看來這些年我氣著了不少人。我是跨中外輿論場的媒體人，子彈來得太多，我就當花生米吃了」，後面還配了兩個「嘻嘻」的貼圖。

胡錫進的微博寫道：「老胡轉過年就62歲了，到了退休的時候。我已辦理退休手續，不再擔任環球時報總編輯職務。今後我將以環球時報特約評論員身分，繼續為環球時報事業發展貢獻力量，繼續為黨的新聞輿論工作竭盡所能。在此，衷心感謝大家一直以來對環球時報的支持、關注，感謝對我的鼓勵，以及批評鞭策。老胡給大家作揖了」。

有網友回應：「希望卸任之後就可以不再拘束於總編輯身分，可以全面打開火力了！」、「支持老胡繼續為國發聲，祝老胡退休生活愉快。」、「老胡，環時靈魂人物，退休不褪色」。也有不同聲音，例如著名媒體人秦楓就在微博發文：「胡錫進退休與否也不能挽回民族主義之燎原之勢了， 燒的都差不多了！」

胡錫進1989年完成學業後，進入中共喉舌人民日報國際部任職，1997年轉任人民日報旗下的小報環球時報副總編輯，並於2005年升任環時總編輯至今。

不過，儘管如此，胡錫進早年名氣並不大。直到中國國家主席習近平主政，在內政外交上處處鋒芒畢露，特別是在對外政策上推動強勢作為和「戰狼」外交後，胡錫進終於找到一展身手的舞台。環時常常就中國的外交、國防以及國際形勢發表措辭犀利的社評，而胡錫進本人也常常在社媒上發表立場強硬的評論，為中國民眾中逐漸高漲的民族主義煽風點火、推波助瀾。

根據多家媒體報導，接替胡錫進出任環時總編輯的將是人民日報國際部副主任吳綺敏，而新設的環時社長一職則由人民日報評論部副主任范正偉擔任。據港媒報導，對於未來環時風格會否變化，胡錫進僅稱「我相信他們會做得更好」。香港學者李文則相信環時可能將少了胡的個人風格，反映「比較正統的黨的路線」。

美國之音指出，胡錫進的退休後，雖然人不在原來的位子上，他的戰狼風格很可能還會延續下去，畢竟習近平在內政外交上的強勢作為仍然在持續。

法新社也報導胡錫進退休一事，並稱他是「進攻型記者」。報導並盤點胡錫進過去的犀利言論，如去年澳洲要求對新冠病毒來源進行國際調查後，胡錫進將澳州比作「一塊黏在中國鞋底的口香糖」。去年夏天，當英國 海軍船艦駛過北京主張的水域時，胡錫進又稱英國是「一個自找麻煩的婊子」。

最近，他還發布了網球冠軍彭帥的視頻，要佐證她指控遭前副總理張高麗性侵後，當局並未限制她的自由。