去不去北京冬奧? 日相岸田文雄：目前沒計畫出席

日本首相岸田文雄16日在參議院預算委員會上，談到北京冬奧時首度表態，「我本人目前沒有計畫參加」。（新華社）

日本 首相岸田文雄16日在參議院預算委員會備詢談到北京冬奧 時說，「我本人目前沒有計畫參加」。路透認為，岸田的語氣與幾個西方盟友宣布「外交抵制」相比似乎緩和得多。對此，中國外交部發言人汪文斌16日表示，歡迎各界積極參與北京冬奧會，反對將體育政治化的行徑。

日本產經新聞報導，有關不派遣內閣閣員等人參與明年2月北京冬奧的「外交抵制」，岸田說，連美國也沒有在正式聲明中使用外交抵制，「有人用、也有人沒用」。

岸田重申，考量各項因素、站在日本國家利益立場在適當時機自行做出判斷很重要。

TBS電視台報導，由於中國國內人權問題等，日本執政的自民黨內等要求不派遣閣員的聲浪升高，日本政府也就不派遣閣員出席北京冬奧為方向持續進行協調。

另據路透報導，對日本首相稱沒有計畫出席北京冬奧會。中國外交部發言人汪文斌16日主持例行記者會時表示，北京冬奧會是全球冬奧運 動員和冰雪運動愛好者的盛會。我們歡迎各界積極參與北京冬奧會，反對將體育政治化的行徑，這一立場是一貫的、明確的。中國有信心舉辦一屆「簡約、安全、精彩」的奧運盛會。

中央社綜合電訊報導，中國駐日本大使孔鉉佑16日表示，即將登場的北京冬季奧運不幸已被用作「政治工具」，因此請求日本給予支持；但同時他也警告日本當局，不要干預台灣問題。

日本首相岸田文雄所屬自由民主黨黨員，呼籲外交抵制明年2月舉行的北京冬奧，孔鉉佑在談話中予以回應。

孔鉉佑說：「不幸日本有人對中國政治體制存有偏見…散布與新疆和香港人權有關的謠言。」他並說，北京冬奧似乎被用作政治工具，「考慮到中國支持東京主辦奧運，我認為日本應該對我們的冬奧心懷善意。」

當談到中國與台灣的緊張局勢時，孔鉉佑態度變得更加強硬。孔鉉佑說：「最近日本對台灣做出一些負面舉動，且說『台灣有事等同日本有事』。這是單方面挑釁行為，我們無法接受。」