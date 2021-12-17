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打擊芬太尼等藥物濫用成癮問題 美國制裁中國4藥企

記者林宸誼、黃雅慧／北京17日電
美國以打擊芬太尼等藥物為由，制裁中國四家企業、一名個人。(取材自知乎)
美國以打擊芬太尼等藥物為由，制裁中國四家企業、一名個人。(取材自知乎)

美國商務部15日公布拜登簽署的行政命令，對中國、巴西、哥倫比亞、墨西哥等四個國家中的15家實體企業和10名個人進行制裁，中國部分包含四家藥企和一名個人，制裁理由是打擊芬太尼(fentanyl)等藥物濫用成癮問題，並指這些企業和個人參與全球非法藥物貿易。對此，中國外交部16日表示，美方勿將矛盾轉嫁別國。

香港經濟日報報導，被制裁的四家中國企業有武漢遠城共創科技（Wuhan Yuancheng Gongchuang Technology）、上海迅精化學（Shanghai Fast-Fine Chemicals）、河北環浩生物科技（Hebei Huanhao Biotechnology）、河北艾豚商貿有限公司（Hebei Atun Trading）。

根據美國財政部網站，美方的所謂制裁理由是打擊芬太尼等藥物濫用成癮問題，並指控是這些企業和個人參與全球非法藥物交易。

美國政府指控葉全發（Chuen Fat Yip）主導一個中國和香港的販毒組織，向美國走私芬太尼、合成代謝類固醇和其他合成藥物，並以武漢遠成共創科技等公司的名義，向美國社會大眾和私人企業銷售。

美國財政部提到，葉全發被認為即使不是世界最大的合成代謝類固醇生產者，也是最大之一，多數產品最終流入美國。葉全發並使用比特幣等虛擬貨幣來進行交易。

依照制裁，被美國財政部認定的個人所有位於美國或由美國法人擁有或控制的財產或利益將被凍結，除非得到財政部許可，美國法人或任何位於美國境內或過境美國的人不得與被認定者所擁有的財產和利益進行交易。

一名美國國家安全委員會資深官員表示，這次之所以制裁這些中國實體，道理很簡單，因為中國是許多合成鴉片類藥物原料的發源地。

據報導，美國國務卿布林肯在一份聲明中表示，這制裁行動將有助於切斷合成鴉片類藥物及其化學品原料進入美國。

對此，中國外交部發言人汪文斌16日回應，敦促美方從自身查找藥物濫用的問題，而非將矛盾轉嫁別國。

汪文斌表示，中國官方始終對毒品問題堅持零容忍態度，嚴格管制各類麻醉藥品、精神藥品及其化學前體，所做的努力和取得的成就國際社會有目共睹。

他說，中方堅決反對美方的錯誤行徑。中方已經整類列管芬太尼類物質，但美國時至今日依然沒有採取永久性措施，此前還將中國公安部物證鑒定中心及國家毒品實驗室列入制裁清單。這種「自己生病卻讓別人吃藥」的錯誤做法沒有建設性，只會干擾中美禁毒執法合作。

中國外交部發言人汪文斌。(取材自澎湃新聞)
中國外交部發言人汪文斌。(取材自澎湃新聞)

財政部 毒品 香港

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