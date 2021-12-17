美制裁34中企及機構 生物醫藥成科技戰新戰場?

生物醫藥行業成為中美科技戰新戰場。圖為科興中維的新冠疫苗生產線。(新華社資料照片)

美國商務部 昨天宣布將包括解放軍 軍事科學院軍事醫學研究院及其11間附屬研究所在內的機構列入制裁的「實體清單」，外界普遍猜測生物醫藥行業成為中美科技戰新戰場。另一個頗為「驚悚」的焦點是，美方聲明中罕見出現「中方正在發展『腦控制武器』」的內容，顯示中國正通過發展「制腦權」和「制智權」來增強軍事實力。

自由亞洲電台報導，美國商務部轄下的工業與安全局（BIS）16日再將40間企業及機構增列入貿易「實體清單」（Entity List），其中大部分來自中國(有34間)。這次裁決由美國的「最終用戶審查委員會」（ERC）作出。制裁的理由是「中國透過發展及應用生物科技，進行軍事現代化和侵犯人權」。

報導指出，其中一個理由是，美商務部認為，解放軍軍事科學院軍事醫學研究院及其11間附屬研究所等機構使用生物技術，支持中國的軍事用途或其終端用戶，包括據報發展「腦控制武器」（Brain-control weaponry）。

根據美國國防大學期刊「Prism」2020年的文章，中國正通過研究認知科學和生物科技來增強軍事實力。「制腦權」和「制智權」是解放軍的一大重要發展方向。

中國軍事醫學研究院研究員吳海濤在解放軍報曾撰文表示，開發基於模仿人類大腦工作原理的類腦智能，已成為人工智能 取得突破的一條重要途徑。而商務部這一輪制裁的重點就包括了中國軍事醫學研究院。解放軍軍事科學院軍事醫學研究院是解放軍最高軍事醫學研究機構。

網路上流傳一則港媒報導稱，一名擔任全國人大代表、解放軍總後勤部政委的劉姓上將，七年前在兩會期間，曾提及解放軍正研發「腦控」技術，他當時稱這是機密，無法多說。這則報導後來傳出被刪除，內容也未獲中國相關單位證實。

另據觀察者網報導，美國將制裁中國生物科技企業的外媒報導，昨天已經引發國內CXO（醫藥研發、生產代工）企業股價恐慌式暴跌。市場似乎想起了三年前中國芯片行業遭美國精準打壓的一幕。由此看來，中國生物科技的發展正成為一些美國政客的眼中釘、肉中刺。

「將中國生物科技公司列入黑名單，有助於加強我們的國家安全」，據福克斯商業新聞消息，今年9月就有美國政客鼓吹，將中國從事基因業務的企業拉黑。英國金融時報15日提早爆料，包括一些生物技術企業在內的中國公司，將會在16日被美國商務部列入「實體清單」。進入這份「黑名單」，就意味著會被剝奪正常的市場機會。