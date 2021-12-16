抵制中國貨1年 加國媒體人嘆「不可能」：麻繩都買不到

加拿大 國家郵報近日刊登一篇題為「我一年沒買中國貨」的文章，該報專欄作者凱利·麥克帕蘭（Kelly McParland）講述他過去一年「抵制中國商品」的經歷。這位加拿大媒體人經歷「現實的毒打」後不得不承認，他的生活已幾乎不可能避開中國生產的商品。

觀察者網指出，麥克帕蘭曾多次在國家郵報撰文攻擊中國，在這篇文章的開頭他也延續一貫的套路，接著他聲稱，這些「背景」讓他產生「抵制中國產品」的想法，因此他在2021年年初確定一個「新年願望」，「避免購買任何中國製造的東西」。

但他很快失望地發現，想要完全避開中國商品基本上是不可能的，「任何一家大型商店的貨架上的任何一個商品，只要花點時間核實一下來源，幾乎都繞不開中國。」從亞馬遜網站購買的商品可能是從中國港口運來，加拿大或美國公司的產品也經常外包給中國企業。唯一能繞開「中國貨」的方法就只有花大量時間去搜尋，並花更多錢買下來。

麥克帕蘭說，他首次「抵制中國貨」的嘗試是購買非中國製麻繩，結果只能額外花錢購買其他地區製造的橡膠製品代替。他又翻遍加拿大當地的五金店尋找非中國製造門鎖還是沒成功，只能「自力更生」修理損壞的舊門鎖。

「切割瓷磚時我買了一把日本生產的鋸子，結果鋸子的刀片是分開製造的——你肯定猜得到它的原產地。」他寫道，「後來我又被一盒口罩 『愚弄』，它看著像是美國貨。結果盒子是德州 生產的但口罩不是。」

最令這名加拿大人尷尬的場面出現在購買電燈泡的時候。麥克帕蘭發現幾乎不可能在中國以外的地方買到特定型號的燈泡，不僅通用電氣、飛利浦等大公司是這樣，「就連自稱是『自豪的加拿大人』的公司實際上也只有中國燈泡。」

根據這名媒體人自述，雖然他直到現在還沒放棄「抵制中國貨」的計畫，但他依舊沒找到合適的家用打印機。