紐時：外籍網紅分享中國快樂生活 成國家宣傳機器

英國籍的李伊．巴瑞特在YouTube發布影片，描繪中國的光明面，反駁西方的批評。(視頻截圖)

「西方人想不到中國竟能如此成功，這就是為什麼西方媒體一直在攻擊中國」、「西方的目的就是在新疆 製造動亂，阻止中國的崛起」……，這些不是中國外交部發言人的大外宣，而是出自在中國生活的一對英國父子檔網紅和其他西方網紅之口，他們以外國人身分描述在中國的快樂生活，同時回擊西方對北京的批評，其中六大網紅在YouTube 上的觀看次數超過1.3億，訂閱量超過110萬，影響力不可小覷。

紐約時報報導，英國網紅李伊和奧里．巴瑞特（Lee and Oli Barrett）父子檔在他們的YouTube頻道中，分享兩人在中國開箱異國情調飯店、探訪人跡罕至的小村莊、在市場品嘗美食的影片。這類影片雖然給人一種隨興、簡樸的感覺，但在鏡頭背後，往往是北京當局、國家控制新聞媒體和其他官方傳聲筒組成的大型國家宣傳機器，外籍網紅的影片宣傳，正是中國政府企圖在全球擴大散播親北京訊息影響力的一環。

根據政府文件和外籍網紅創作者所述，國營新聞媒體和地方政府會籌畫並資助他們在中國境內的旅行，也曾支付或提議支付費用給這些影片創作者，且時常在YouTube、推特和臉書等社群平台與數以百萬計粉絲分享這些外籍網紅的影片。在官媒支持下，這些創作者得以在北京當局阻礙外國記者報導的部分地區進行訪問和拍攝。

這些YouTuber大多已在中國生活多年，他們宣稱自己的目標是平衡西方對中國日益負面的觀點，也強調決定影片內容的是他們，不是中國共產黨。李伊．巴瑞特曾說：「他們會支付旅行、膳宿費用。但是，他們不會以任何方式告訴我們必須說哪些話。」但紐時認為，儘管這些創作者並不認為自己是宣傳工具，北京確實正在以這種方式利用他們。

唯喔fanTV創始人、以歪果仁研究協會（YChina）系列短影片走紅的以色列年輕網紅高佑思（英文名Raz Galor）從在北京讀大學期間開始拍攝搞笑影片，如今透過訪問中國百姓和外籍人士，帶領大批訂閱者了解外國人在中國的生活。

高佑思今年春天發布一則影片，內容是他造訪新疆棉花田，以反駁人權組織對中國在新疆強迫勞動的指控。高佑思和幾名新疆勞工共享烤肉串後說，「這裡一切正常。人們好得很，從事自己的工作，過著自己的生活」。

高佑思表示，歪果仁研究協會與中國官媒沒有「商業合作關係」。他也強調，造訪新疆棉花田的影片並沒有任何官方機構提供資金或指導，他只想傳達「當地人的生活、幸福和夢想」。

高佑思發布影片的時機，就在Nike、H&M等品牌因表達對強迫勞動的擔憂而在中國大受抨擊後不久。在接下來的幾周，至少35個由中國使館和官媒經營的臉書和推特帳號分享高佑思發布的新疆影片，這些帳號的粉絲總數約有4億。

高佑思的視頻公司「歪果仁研究協會」的董事長是他的父親高哲銘（Amir Gal-Or），高哲銘為一家投資基金的負責人，根據基金官網，高哲銘得到中國國營中國國家開發銀行的資金支持。

除了在中國生活的西方網紅，面對愈來愈多國家「外交抵制」北京冬奧 ，北京也正招攬美國的網紅，在社群媒體上帶風向。根據美國的「外國代理人登記法」提出的檢討報告，中國聘請新澤西州的顧問公司Vippi Media招攬美國網紅，為北京冬奧做宣傳並改變大眾對中國的觀感。

根據報告，中國駐紐約領事館11月23日預付21萬美元給Vippi Media，合約總金額為30萬美元。