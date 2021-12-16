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平衡中國強勢？德國軍艦駛入南海 近20年來第一次

中國新聞組／北京16日電
巴伐利亞號巡防艦。(取材自觀察者網)
巴伐利亞號巡防艦。(取材自觀察者網)

一艘德國軍艦15日駛入南海，這是近20年來的第一次；路透報導指出，此舉顯示德國和其他西方國家對中國咄咄逼人的軍事擴張行動深感不安，試圖加大在印太地區的軍事力量，以平衡中國的強勢。

據報導，德國國防部發言人15日在柏林表示，這艘德國海軍艦艇正在前往新加坡的途中，然後會駛往南海。這次行動預計會持續數日。

德國的這艘軍艦是巴伐利亞號巡防艦（frigate Bayern），這是德國從2002年以來向這一地區派出的第一艘軍艦。南海是世界的一條重要貿易通道，歐洲對外貿易中大約40%的貨物從這裡通過。

報導引用德國官員說，德國海軍不會放棄這條國際貿易航道。今年9月，德國還曾通過多重管道，向北京表達讓巴伐利亞號護衛艦訪問上海的請求，但是遭到中國政府的拒絕。

據報導，巴伐利亞號今年8月離開德國，前往印太地區進行長達七個月的巡航行動。在德國派遣巡航艦前往印太地區部署之前，英國、法國、荷蘭等歐洲國家都已經出動海軍艦艇前往印太地區執行相關任務，並在南海與東中國海進行「自由航行」和聯合軍事演習。

路透認為，這意味著德國加入某些西方國家，以擴大在該地區的軍事存在。隨著中國成為德國最重要的貿易夥伴，德國正在自己的安全和經濟利益之間「走鋼絲」。而德國的對華出口貿易幫助緩解了新冠疫情對這一歐洲最大經濟體的影響。

德國 新加坡 北京

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