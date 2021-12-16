安全受威脅？立陶宛駐中使館人員撤離北京前往法國

立陶宛駐北京外交代表團已15日離開北京前往法國。圖為9月3日，歐盟駐北京使館團歡送立陶宛駐中國大使戴安娜-米凱維切涅（中），並藉此表達團結支持之意。（取材自法國廣播公司網）

立陶宛 與中國大陸關係因台灣問題惡化，本報系聯合報報導，立陶宛駐北京 外交代表團已15日離開北京前往法國。北京外交界人士證實這個消息，「立陶宛駐北京使館官員和眷屬撤離的消息，是靠譜的」。中國外交部，尚未對事件予以回應。

一位北京消息人士說，19名立陶宛大使館 人員及其家屬已離開北京前往巴黎。消息稱，立陶宛駐北京外交人員存在「安全擔憂」，他們的離開，就是對北京當局「恐嚇」的具體回應。

據英國金融時報報導，三位消息人士稱，北京當局要求立陶宛外交官向中國外交部交出外交證件，以降低其外交地位。立陶宛擔心，駐北京外交官員可能因此失去外交豁免權，如果繼續留在中國，他們的安全將受到威脅。

另據觀察者網報導，立陶宛15日召回其駐中國臨時代辦恰皮耶尼（Audra Ciapiene）。路透報導，包括使團人員及其家屬在內，離開中國的有19人，其辦公場所看上去已人去樓空。

不過，立陶宛外交部長否認「閉館」的可能性，稱「召回臨時代辦是因為我們和中國在更改使團名稱的可能性上存在意見分歧。」觀察者網報導，在中國外交部的「立陶宛駐我國外交機構信息」頁面中，對立方機構用的是「立陶宛駐華代辦處」這一稱謂。

不過，立陶宛方面遲遲沒有更改名稱。在立陶宛駐華代辦處的中、英、立三語網站頁面顯示的，仍然是「立陶宛駐華大使館」這一名稱。

聯合報報導，立陶宛外交部15日對外公告，立陶宛駐北京大使館將繼續遠程辦公。立陶宛願繼續與中方對話，在雙方達成互惠協議後，能全面恢復使館職能。

聲明指出，目前，正在就立陶宛駐中國外交代表機構和中國駐立陶宛代表機構運作的技術問題進行討論，等待中方決定更新立陶宛駐華外交官資格。

立陶宛今年以來與北京摩擦不斷，立陶宛駐北京大使戴安娜-米凱維切涅在抵中國後，因疫情隔離，在隔離期間，發生北京「召回大使」事件。戴安娜-米凱維切涅在結束隔離後，不久即離開北京返國。歐盟駐中國代表團副團長何雲騰（Tim Harrington）9月3日在推特上，發布歐盟多國駐中國大陸使節與她的合照，向其表示各國對立陶宛的支持和團結之意。當時，何雲騰說：「我希望她能盡快返回」。