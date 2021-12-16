防中芯鑽漏洞 美國擬祭更嚴厲制裁措施 中：損人不利己

彭博報導，美國國家安全委員會計畫16日開會，對中芯祭出更嚴厲的制裁措施。（路透）

美國出手擴大制裁中國晶圓代工龍頭中芯國際的時間點呼之欲出。彭博報導，美國國家安全委員會計畫16日開會，擬對中芯祭出更嚴厲的制裁措施。一般預料，拜登政府將出重拳對付中芯，禁止其取得14奈米以上成熟製程所需的關鍵設備，使得中芯未來產出受阻。

全球晶圓代工廠當中，中芯為全球第五大晶圓代工廠，市占率約5%。預料美方此舉，將使得成熟製程產能缺口擴大，原本就已經漲翻天的報價更是一發不可收拾。

中芯先前被列入美國出口管制「實體清單」以來，營運持續遭遇考驗，目前美方限制中芯取得先進製程所需的極紫外光（EUV）機台，但仍可引進成熟製程所需的深紫外光（DUV）機台。彭博引述知情人士談話表示，美國國家安全委員會計畫16日開會，討論這項可能的調整。美國商務部、國防部、國務院 和能源部將派副主管級官員參加這場會議。

現有的規定是，不得出口「僅限於」生產先進晶片 的設備 ，但會中考慮的一個提議，將把「僅限於（uniquely required）改為「有能力使用於」（capable for use）」，也就是說，能用於生產非先進製程的設備，也將在禁止之列。

美方前次祭出禁令時，中芯在法說會上便坦言，「生產經營面臨巨大挑戰」，將聚焦保障生產連續性和持續產能擴充兩大重點。如今，美國要擴大制裁範圍，中芯連成熟製程機台取得都成為問題，業界關注其未來產能動態，並且將牽動整體晶圓代工市場供給狀況。

值得注意的是，中芯今年3月3日已公告延長與和艾司摩爾（ASML）公司12億美元機台採購合約期限，相關設備原定去年交易屬於DUV設備已展延至今年。當時讓業界解讀，中芯不僅先進製程受阻礙，連成熟製程的擴充也將因設備交期延後放緩。如今相關採購協議期限至今年底又將到期，後續是否再延後備受各界關注。

綜合中國媒體報導，針對美國考慮立法防堵中國晶片廠中芯購買美方技術的監管漏洞，中國外交部發言人趙立堅 15日說，中方對此嚴重關切，美方此舉只會損害全球產業鏈安全，是損人不利己的政治操弄。

中國外交部15日舉行例行記者會。趙立堅在回答媒體詢問時，作上述表示。

趙立堅聲稱，美方「個別政客泛化國家安全概念，將科技和經貿問題政治化、工具化、意識形態化」，違背市場經濟和公平競爭原則，只會威脅損害全球產業鏈、供應鏈安全，破壞國際貿易規則，是典型「損人不利己的政治操弄」。

他說，美方應與國際社會一道，維護開放、公平、公正、非歧視的科技發展和國際營商環境。中方奉勸美方一些人摒棄冷戰思維和意識形態偏見，停止濫用國家力量無理打壓中國特定領域和企業的做法，停止違背市場經濟原則和國際貿易規則的行徑。中方將一如既往堅決捍衛中國企業的合法正當權益。