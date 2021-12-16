新聞焦點／中俄「抱團取暖」 頂住西方巨大壓力

中俄兩國領導人昨天舉行視頻會談。（取材自新華網）

中俄兩國領導人昨天舉行視頻會談，BBC解讀這場視頻峰會三大看點指出，這不僅是兩國藉著會談達成戰略和互信上的「協調與配合」，也是中俄面對美國與西方盟友態度強硬時彼此再度「抱團取暖」；預期雙方未來將加強經貿與能源合作，聯手應對西方。

報導指出，中俄兩國領導人在2021年年底舉行視頻會談，雙方都對外稱會談是「全面總結今年雙邊關係發展新成果，對各領域合作作出新規畫」，從三大看點觀察，這次會談再次顯示了雙方關係的不同尋常。

一是「協調與配合」。普亭 在會談中稱讚當前俄中關係「正處於前所未有的歷史最好時期，體現出高度的戰略互信，樹立了在互不干涉內政、相互尊重彼此利益基礎上實現互利共贏的榜樣，堪稱21世紀國際關係的典範」。習近平 對此表示，「我高度讚賞」。這顯示了中俄藉著會談增進了雙方關係、理念與行動上的協調與配合。

二是共同面對西方壓力，彼此「打氣」相互支持。針對俄羅斯 受到美國及北約在烏克蘭問題上的孤立，習近平提及中國支持俄羅斯「決不允許外部勢力以任何借口干涉地區國家內政」；普亭則確認明年2月訪華並出席北京冬奧會開幕式表達支持，同時表態反對將疫情政治化。這是中俄在美國與西方盟友態度強硬時再一次彼此「抱團取暖」。

三是未來雙方預期加強經貿與能源合作。今年1月至9月的中俄雙邊貿易額達1020億美元，歷史上首次實現前三個季度即突破千億美元大關。習近平在講話中表示，中、俄貿易額2021年將會有新的創紀錄。

報導說，目前，中、俄之間的經貿關係重點包括油氣、金融、航天航空等。俄羅斯有中國需要的能源與科技，而中國則有俄羅斯需要的資金。且俄羅斯在受到美國金融制裁的情況下，正向人民幣靠攏。

報導引述部分西方媒體報導認為，俄羅斯和中國關係不斷接近，是因為兩國統治集團均受到來自西方民主國家陣營的巨大壓力。但有西方專家指出，中俄雙方長期的戰略不信任也根深柢固，長期結盟的可能性不大。