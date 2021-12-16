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習近平、普亭視訊會 同轟美英澳「破壞核不擴散制度」

中國新聞組／北京16日電
俄國總統普亭（左）15日在莫斯科與中國國家主席習近平（右）舉行視訊峰會，因應西方國家施壓。（Getty Images）
俄國總統普亭（左）15日在莫斯科與中國國家主席習近平（右）舉行視訊峰會，因應西方國家施壓。（Getty Images）

中國國家主席習近平與俄國總統普亭昨天在今年第二次視訊會談中，砲轟美英澳安全協議AUKUS「是對核不擴散制度根基的破壞」，並加劇區域內軍事緊張局勢。兩人同聲反對在亞太組建「小圈子」挑撥中俄關係。官媒解讀這場會談指出，美國想同時遏制中俄的行動太過狂妄，這是在逼自己和盟友們「玩火」。

來源：YouTube

習近平15日下午在北京同普京舉行視頻會晤，這是中俄自2013年以來的第37次會晤。由於美國日前召開民主峰會，未邀請中國和俄羅斯與會，民主峰會後，中俄隨即宣布習普視訊峰會，兩國元首會談後並相約明年2月北京見，外界認為較勁意味濃厚。

俄羅斯衛星通訊社報導，普亭的國際事務助理烏沙科夫在會後表示，一個半小時的會談非常積極，兩國領導人均對美國「重塑亞太地區現狀」的活動表示擔憂，「不管是俄方還是中方，均對建立美日印澳四方安全對話（QUAD）及AUKUS持負面看法」。

新華社報導，習近平表示，普亭將訪問中國並出席北京冬奧會開幕式，以實際行動展示對中方辦會的支持；普亭這次訪問也將是兩人近兩年來首次線下（實體）會晤，「我對我們的冬奧之約十分期待」。

習近平並暗批美國稱，當前，國際上某些勢力打著「民主」、「人權」的幌子對中俄兩國內政橫加干涉，粗暴踐踏國際法和公認的國際關係準則。中俄雙方要加強在國際事務中的協調和配合，堅決反對披著「多邊主義」和「規則」外衣的霸權行徑和冷戰思維。

關於地區合作，習近平表示，雙方要支持上海合作組織各成員國平穩推進國內重要政治議程，絕不允許外部勢力以任何藉口干涉地區國家內政。習近平並強調，民主是全人類的美好追求和共同價值，中方願同俄方加強溝通協調，捍衛各國正當民主權利。

新華社報導，普亭表示，他期待很快訪問中國並出席北京冬奧會開幕式，俄方一貫反對將體育政治化的圖謀，且「最堅定地支持中國政府在涉台問題上的正當立場」，堅決反對「任何勢力藉涉台問題損害中方利益」，堅決反對在亞太地區組建任何形式的「小圈子」，任何挑撥離間俄中關係的圖謀都不會得逞。

官媒環球時報在會談後發表社評指出，美國和西方近來高調宣揚俄羅斯和中國的「威脅」，華盛頓正在犯下同時逼中俄太甚的歷史和戰略性錯誤，逼著自己和盟友們與中俄開展危險的對抗。「要同時遏制中俄，這太狂妄了」；中俄攜手是華盛頓的噩夢。世界頭號力量尤其忌諱迷信蠻力，了解自己並非無所不能，這是華盛頓需要擁有且攸關世界和平的關鍵情商。

習近平 北京冬奧 普亭

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