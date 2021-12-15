都是彭帥害的？ 新浪微博再遭約談重罰

中國當局持續整頓網路空間，新浪微博14日傳出遭官方約談並重罰。（中新社）

中共監管網絡平台不鬆手，中國網信辦昨通報，近日約談新浪微博 主要負責人、總編輯，因近期屢次發布、傳輸違法訊息，重罰300萬元（人民幣，下同，約47萬美元），消息一出，微博股價14日一度重挫，創上市以來新低；網信辦再下重手，外傳與新浪微博發布「彭帥 指控遭前副總總理張高麗性侵」信息相關。

這是今年繼重罰豆瓣網900萬（約141萬美元）、最後予以下架後，網信辦再對知名網站開鍘。網信辦並未具體說明，新浪微博此次遭裁罰的原因為何，僅表示是依中國「網絡安全法」、「未成年人保護法」等法律法規處置。但外界猜測應與彭帥事件有關，彭帥之前在新浪微博發布指控前副總理張高麗性侵的信息，出現20分鐘後被刪除，釀成全球關注事件。

今年1月至11月，網信辦對新浪微博實施44次處置處罰，多次予以「頂格」（最高）50萬元（約78000美元）罰款，累計罰款共達1430萬元（約220萬美元）。

據路透報導，新浪微博14日在香港股市的早盤一度重挫8.7%，創其上市以來新低，相比「招股價」已下跌近兩成。

網信辦今年持續整頓網路言論，除了每月活躍用戶達到5.3億的新浪微博遭多次罰款、約談外，主打電影、音樂、讀書、電台等的社交網站豆瓣網，今年收到多張罰單，累計罰款900萬元。12月9日，中國工信部下架106款APP，豆瓣也在其中，所涉問題是超範圍收集個人訊息。

網信辦要求「健全」對信息發布的「審核」、「巡查」、和「應急處置」，新浪微博展現加強管理的誠意，強調會嚴管「軟色情」和「同質化惡意營銷」。網信辦強調，網站平台應當切實履行主體責任，健全信息發布審核、公共信息巡查、應急處置等信息安全管理制度，加強對其用戶發布信息的管理，不得為違法違規信息提供傳播平台。

網信辦稱，將堅持依法管網治網，強化監督管理執法，壓實網站平台依法辦網的主體責任，保障民眾合法權益，維護網路空間「天朗氣清」。

今年6月10日，針對淘寶天貓總裁蔣凡的妻子指控其出軌，但新浪微博隨即將微博上相關的微博帖文全部刪除，網信辦指導北京 市網信辦，約談新浪微博負責人，針對微博干擾網上傳播秩序，責令其立即整改。包括暫停更新微博熱搜榜一周，暫停更新熱門話題榜一周，嚴肅處理相關責任人。同時，要求北京市網信辦對新浪微博依法從嚴予以罰款的行政處罰。據了解，有傳遭約談的高官為新浪微博董事長曹國偉，但未獲中國官方證實。