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中經濟超美延到2033 台灣人2028比日本人有錢

點贊一個0.6元 央視批水軍亂象 揭露行情價碼

中國新聞組／北京15日電
官媒批評網路「水軍」失控亂象，一部古裝戲劇還沒上線就出現「未看先評」的水軍瞎挺。圖為王一博打算盤。(取材自咱們穿越吧劇照)
官媒批評網路「水軍」失控亂象，一部古裝戲劇還沒上線就出現「未看先評」的水軍瞎挺。圖為王一博打算盤。(取材自咱們穿越吧劇照)

「官媒帶頭批網軍，是自打嘴還是另有盤算？」中國官媒央視13日發出特別報導，批評網路「水軍」失控亂象，一部古裝戲劇還沒上線，著名的網路評分平台「豆瓣」就已出現大量「未看先評」的水軍五星瞎挺。外界觀察，官媒對網路評分現象的反感已非第一次，但這回「央視帶頭殺五毛？」，恐是中國預告將鎮壓「網路水軍」評分亂象。

聯合新聞網「轉角24小時」報導，央視同時揭露了水軍的行情價碼，並以此指控水軍已然破壞健康網路文明和影視產業，甚至有違法之嫌。

報導稱，央視13日的報導特輯中，忽然針對「網路評分」現象作出批判。事由為12月1日網路上線的古裝劇「風起洛陽」，原本預計當天晚上8點於愛奇藝平台正式上線放送，卻臨時因為技術出錯而延遲一個小時，沒想到第一集根本還沒播，當天晚上8點開始就在網路平台「豆瓣」上湧入大量的觀眾評分，極力讚美劇情內容。

看到「風起洛陽」劇組露出馬腳，其他網友也跟進直接用一星負評來「抗衡」，又演變成根本無關劇集本身好壞的評分大混戰。

而作為水軍戰場的豆瓣，也曾為此對外大喊無辜。豆瓣創始人兼CEO楊勃（通稱「阿北」）在2015年時就聲明過豆瓣評分絕對一人一票，沒有內部改分或配合水軍的可能。儘管承認有水軍存在、靠優化演算法的方式盡力排除不正常的評分，但始終沒有一勞永逸的解決手段。

央視還請記者臥底到網路水軍的群組一探究竟，並直接公開了記者查知的部分水軍行情：「知乎點讚0.6一個，一組3個1.8，微博評論0.8」，價碼似乎比過去說的「五毛」略有成長，不過依據平台和執行內容差異，價格也會有若干不同。

報導指出，尷尬的是，官媒對水軍洗流量有意見，那麼回頭看看那些愛國主旋律的影視作品，他們的行銷有沒有動用水軍？向各大平台鋪天蓋地釋出的官宣稿，難道就是所謂的健康網路文明和正常藝評？套用官媒自己的說法：「觀眾和用戶苦水軍久矣。」

美劇 微博 CEO

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