習近平發重話：文藝工作者若品行不端，人民不會接受

中國國家主席習近平出席中國文聯第十一次全國代表大會、中國作協第十次全國代表大會開幕式併發表重要講話。（新華社）

中國文學藝術界聯合會第十一次全國代表大會、中國作家協會第十次全國代表大會昨日在北京 開幕，習近平 出席大會並發表重要講話，強調一個文藝工作者如果品行不端，人民不會接受，時代也不會接受。習談話一出，外界紛預料中國演藝圈因風波不斷所引發的「清朗行動」恐持續發酵。

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綜合媒體報導，中國文聯、中國作協是兩個正部級的「人民團體」，同時由作家鐵凝擔任主席，習近平夫人、著名歌唱家彭麗媛也是中國文聯副主席。據了解，全中國文藝工作者代表和特邀嘉賓等約3000人參加這場會議，彭麗媛昨天也在主席台就坐。習近平夫婦都坐在主席台上，這在非外事場合是極為罕見的鏡頭，引發外界矚目。

習近平在會上提出用情用力講好中國故事，向世界展現可信、可愛、可敬的中國形象等5點希望。習表示，一百年來，黨領導文藝戰線不斷探索、實踐，走出了一條以馬克思主義為指導、符合中國國情和文化傳統、高揚人民性的文藝發展道路，為中國文藝繁榮發展指明了前進方向。文藝戰線是黨和人民的重要戰線，廣大文藝工作者要無愧於黨和人民的期待與要求。

習近平說，文藝要通俗，但決不能庸俗、低俗、媚俗。文藝要生活，但決不能成為不良風氣的製造者、跟風者、鼓吹者。文藝要創新，但決不能搞光怪陸離、荒腔走板的東西。文藝要效益，但絕不能沾染銅臭氣、當市場的奴隸。

習近平強調，一個文藝工作者如果品行不端，人民不會接受，時代也不會接受，不自重就得不到尊重。廣大文藝工作者要講品位、講格調、講責任，堂堂正正做人、清清白白做事，歌頌真善美、針砭假惡醜。要弘揚行風藝德，營造自尊自愛、互學互鑒、天朗氣清的行業風氣。

習近平另指出，繁榮發展社會主義文藝、建設社會主義文化強國，需要在黨的領導下，廣泛團結凝聚愛國奉獻的文藝工作者，培養造就一大批德才兼備的文學家、藝術家。中國文聯、中國作協要發揮文聯、作協系統的組織優勢，創新工作體系，做好對新的文藝組織和新的文藝群體的教育引導工作，向基層文藝工作者傾斜，用事業激勵人才，讓人才成就事業。

習近平針對文藝工作者說重話，料是針對近來天價片酬、陰陽合約、偷逃稅、「飯圈」亂象迭出。據了解，過去一年，當局已重拳整治文藝界及娛樂圈歪風，女星鄭爽因代孕棄養、偷稅逃稅被封殺，男星吳亦凡 涉嫌強姦遭嚴正執法，一連串新措施先後出台，加大對違法失德藝人的懲處，禁止劣跡藝人轉移陣地復出。在習主席的最新講話後，當局整治文藝、娛樂圈的力度料將加大。