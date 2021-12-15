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漢文帝霸陵怎麼發現？源起2002年一樁盜墓案

中國新聞組／北京15日電
薄太后南陵外藏坑出土的一組陶俑。(新華社)
薄太后南陵外藏坑出土的一組陶俑。(新華社)

國家文物局14日公布了陝西省西安市白鹿原江村大墓即為漢文帝霸陵。在考古現場，不論是地面平視還是無人機空拍，都看不出這裡有一座大墓。大墓進入考古學家視野起因於2002年美國一場拍賣會，中國專家發現6件被盜出境的西漢黑陶俑，在對陶俑來歷展開調查後才發現，盜墓賊已經潛入江村大墓掠奪。

來源：YouTube

環球時報報導，2002年在美國的一次拍賣會上，6件被盜出境的西漢黑陶俑出現在美國蘇富比拍賣行的拍賣圖錄上。中國政府通過外交途徑，及時進行交涉。

考古學家焦南峰回憶當時交涉的過程，他回答了拍賣行提出的11個問題，證明黑陶俑的歷史及它來自中國。對於當時的墓葬被破壞的情景，考古工作者現在依然心痛不已。西安市考古研究院副院長張翔宇指出，「當時兩個盜洞，麥子一收，非常清楚」，衛星照片上都能看到。

經過多方努力，這6件陶俑於2003年回到西安。隨後相關部門對這6件陶俑的來歷展開了調查，最終確定是盜墓份子從江村古墓盜掘的。

2006年，考古人員江村古墓進行考古調查，結果讓他們大吃一驚，這裡竟然隱藏著一座有著四條墓道的亞字型大墓。考古人員曾一度懷疑這是竇太主的公主墓，進一步勘探發現，江村大墓東西墓道總長度達250米，從墓葬形制來講屬於頂級配置，超越了公主甚至諸侯王。

江村大墓外藏坑出土的銅齒輪。( 新華社)
江村大墓外藏坑出土的銅齒輪。( 新華社)
江村大墓外藏坑出土的印章。(新華社)
江村大墓外藏坑出土的印章。(新華社)

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