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揭千年之謎 陝西江村大墓確定是漢文帝霸陵

記者呂佳蓉／綜合報導
江村大墓外藏坑出土的著衣陶俑。(新華社)
江村大墓外藏坑出土的著衣陶俑。(新華社)

中國國家文物局14日在北京召開線上會議，最受矚目的是陝西迎來考古重大發現。本次考古成果解開了漢文帝霸陵的準確位置的千年之謎，就位於西安東郊白鹿原的江村大墓。截至目前，已在三處陵區內發掘了7座大型陪葬坑，出土文物上萬件。因為技術的限制，目前漢文帝陵墓不會進行挖掘，將以保護為主。

來源：YouTube

據中新網報導，從2018年開始，陝西考古人員對位於西安東郊白鹿原的江村大墓展開發掘，這次考果成果，基本確認陝西西安市白鹿原江村大墓即為漢文帝劉恒的霸陵。此前，考古人員曾一度懷疑這是竇太主的公主墓——竇太主是漢文帝和竇皇后的女兒。

在尚未確認墓主人身分之前，陝西省西安市白鹿原的這處墓葬一直被稱之為「江村大墓」。

江村大墓位於陝西省西安市灞橋區。2016年江村大墓外藏坑受到盜擾，為確認墓葬保存狀態及周邊文物分布情況，經國家文物局批准，考古工作者對江村大墓及其附近的竇皇后陵、薄太后南陵和相傳為漢文帝霸陵的「鳳凰嘴」地點，進行了系統的考古調查、勘探，並對陵園外藏坑進行了考古發掘。

陜西發現漢文帝陵墓，此為江村大墓1號發掘點。(新華社)
陜西發現漢文帝陵墓，此為江村大墓1號發掘點。(新華社)

江村大墓平面為「亞」字形，地表無封土，墓室邊長約72公尺、深30餘公尺，墓室四周發現110多座外藏坑，外藏坑周邊有卵石鋪砌的陵園設施（暫定名「石圍界」），邊長約390公尺，石圍界四面正中外側有門址，推測可能為獨立的帝陵陵園。

考古人員在薄太后南陵外藏坑進行發掘工作。( 新華社)
考古人員在薄太后南陵外藏坑進行發掘工作。( 新華社)

江村大墓與竇皇后陵周邊發現陵園園牆遺存，推測共處同一座大陵園內，大陵園東西長約1200多公尺，南北寬約863公尺。考古發掘了江村大墓的8座外藏坑，出土陶俑、銅印、銅車馬器及鐵器、陶器等1500餘件，銅印印文有「車府」、「器府」、「中騎千人」、「府印」、「倉印」、「中司空印」等，表明江村大墓周圍外藏坑應為模仿現實官署、府庫建造。

江村大墓的形制、規模均符合西漢最高等級墓葬規格，加之其周邊分布竇皇后陵、薄太后陵，專家確認江村大墓為漢文帝霸陵。

極目新聞報導，陝西考古研究院研究員、漢陵考古隊隊長馬永嬴表示，因為文物保護技術的限制，目前漢文帝陵墓不會進行發掘工作，將以保護為主。「待後世子孫有辦法解決文物保護難題，再進行發掘」。

馬永嬴說，目前已發掘了幾座外藏坑，一是因為陵墓區域被盜墓賊盜擾，需要對個別坑進行搶救型發掘；另外一個原因，就是為了確認這個江村大幕的墓主。現在外藏坑的發掘已經夠了，不會再繼續發掘。

北京 YouTube

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