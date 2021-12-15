比利時、奧地利 不派官赴北京冬奧 推給疫情淡化抵制

抗議者就冬奧會的主辦地選擇批評國際奧委會。（Getty Images）

歐盟 在是否外交抵制北京冬奧 仍在猶豫，一時難以統一立場，但成員國似乎已經開始以各種名義單獨行動。奧地利決定不派政要出席冬奧，但稱此舉並非「外交抵制」；比利時方面則表示，不管歐盟最終立場如何，比利時不準備派遣任何官員出席北京冬奧。

由全球200名各國國會成員組成的對華政策跨國議會聯盟（IPAC）也發文表示，「沒有人權就沒有奧運」的力量愈來愈大。

但「自由比利時報」隨後的一篇報導則似乎淡化比利時外交抵制色彩。報導引述政府發言管道指不派代表參加北京冬奧，是過去也未派出代表團參加過冬奧，因為比利時參賽運動員有限，其次是目前疫情狀況不允許，但今年夏天比利時也派出官方代表出席東京奧運 ，當局似乎在淡化是因人權的外交抵制。

據國防時報報導，歐盟內部對於「是否派官員參加北京冬奧會」一事存在分歧，畢竟是一個擁有27個成員國的組織，眾口難調也屬正常。

歐盟13日舉行外長會議，會前法國表示要在外長會議上歐盟尋求關於是否抵制北京冬奧的一致立場，簡單點說就是「隨大流」，這也說明了歐盟對華政策的模糊性。然而，會後歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾表示，會議上並未展開討論。

法廣網報導指出，有部分國家開始擔憂，假如跟風美國炒作冬奧會，那麼中國很可能會被此舉動激怒，由於在經貿方面中國的影響不容小覷，他們便害怕來自最大貿易伙伴中國的「報復」將損害其貿易。

「紐西蘭模式」似乎成為歐盟一些成員國的選擇：不刻意抵制，但不派出官方代表出席。美聯社援引奧地利總理內哈默當日對德國『世界報』表示，「沒有奧地利的高層政界人士會去中國觀看冬奧。但這不是外交抗議或抵制，這只是因為中國的新冠疫情要求很高。」