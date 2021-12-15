我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中經濟超美延到2033 台灣人2028比日本人有錢

比利時、奧地利 不派官赴北京冬奧 推給疫情淡化抵制

中國新聞組╱北京15日電
抗議者就冬奧會的主辦地選擇批評國際奧委會。（Getty Images）
抗議者就冬奧會的主辦地選擇批評國際奧委會。（Getty Images）

歐盟在是否外交抵制北京冬奧仍在猶豫，一時難以統一立場，但成員國似乎已經開始以各種名義單獨行動。奧地利決定不派政要出席冬奧，但稱此舉並非「外交抵制」；比利時方面則表示，不管歐盟最終立場如何，比利時不準備派遣任何官員出席北京冬奧。

由全球200名各國國會成員組成的對華政策跨國議會聯盟（IPAC）也發文表示，「沒有人權就沒有奧運」的力量愈來愈大。

但「自由比利時報」隨後的一篇報導則似乎淡化比利時外交抵制色彩。報導引述政府發言管道指不派代表參加北京冬奧，是過去也未派出代表團參加過冬奧，因為比利時參賽運動員有限，其次是目前疫情狀況不允許，但今年夏天比利時也派出官方代表出席東京奧運，當局似乎在淡化是因人權的外交抵制。

據國防時報報導，歐盟內部對於「是否派官員參加北京冬奧會」一事存在分歧，畢竟是一個擁有27個成員國的組織，眾口難調也屬正常。 

歐盟13日舉行外長會議，會前法國表示要在外長會議上歐盟尋求關於是否抵制北京冬奧的一致立場，簡單點說就是「隨大流」，這也說明了歐盟對華政策的模糊性。然而，會後歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾表示，會議上並未展開討論。

法廣網報導指出，有部分國家開始擔憂，假如跟風美國炒作冬奧會，那麼中國很可能會被此舉動激怒，由於在經貿方面中國的影響不容小覷，他們便害怕來自最大貿易伙伴中國的「報復」將損害其貿易。

「紐西蘭模式」似乎成為歐盟一些成員國的選擇：不刻意抵制，但不派出官方代表出席。美聯社援引奧地利總理內哈默當日對德國『世界報』表示，「沒有奧地利的高層政界人士會去中國觀看冬奧。但這不是外交抗議或抵制，這只是因為中國的新冠疫情要求很高。」

北京冬奧 歐盟 東京奧運

上一則

職場彩虹屁主角 開天眼的文峰「浩哥」如何跌落神壇

下一則

英報告：北京徹底改變香港選制 違反聯合聲明

延伸閱讀

選在北京冬奧開幕時 維族律師將赴阿根廷狀告中國

選在北京冬奧開幕時 維族律師將赴阿根廷狀告中國
比利時表態不派官員出席北京冬奧

比利時表態不派官員出席北京冬奧
奧地利不派高層官員出席北京冬奧 強調非抵制

奧地利不派高層官員出席北京冬奧 強調非抵制
北京冬奧新規：選手確診隔離治療 冬奧通App天天監測

北京冬奧新規：選手確診隔離治療 冬奧通App天天監測

熱門新聞

社交軟件近日出現一篇文章，講述一個女生如何從一個「好學生」變成自己最討厭的「包養女」，圖為示意圖。（取材自網易新聞「南門看客」）

渴望奢侈品…女大生拜金被包養 染性病、男友憤而離去

2021-12-08 07:00
河北、山東分別發生男子發生性關係時突發病，被棄置後致死，圖為失足女受審示意圖。(取材自百家號/說案普法)

他嫖娼到一半 突心臟病發 被女方扔房間致死

2021-12-13 11:05
上海夜景。圖：pixabay

「上海小紅樓」富商圈養性奴 微博文章全刪光引怒火

2021-12-07 17:10
薄熙來夫婦敬獻的花圈。（取材自微信）

岳母出殯 薄熙來與妻未奔喪 薄瓜瓜悼：是我每日的牽掛

2021-12-08 22:33
著名影星、導演陳沖(右)11日上午在微博發文透露母親(左)逝世的消息。（取材自微博）

著名藥理學家張安中病逝 影星女兒陳沖發文追悼

2021-12-12 09:15
2019年11月，「小紅樓」外搭起棚架。（取材自微信）

富商建紅樓圈養20性奴逼陪睡 微博文章刪光惹眾怒

2021-12-08 13:00

超人氣

更多 >
搭飛機時手機掉椅下撿不到 為什麼要立刻通知空服員？

搭飛機時手機掉椅下撿不到 為什麼要立刻通知空服員？
8年婚爆婚變 王力宏首發聲證實：決定分開生活

8年婚爆婚變 王力宏首發聲證實：決定分開生活
經中間人兌換本票 華人被跳票逾50萬元

經中間人兌換本票 華人被跳票逾50萬元
康乃爾近千學生確診 感染Omicron比率高 緊急封鎖校園

康乃爾近千學生確診 感染Omicron比率高 緊急封鎖校園
媽媽傳3幼女照片報平安 15分鐘後 9歲姊姊被龍捲風吹走遇難

媽媽傳3幼女照片報平安 15分鐘後 9歲姊姊被龍捲風吹走遇難