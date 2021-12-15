華郵：華為簡報內容曝可協助政府機構監控政治人物
華盛頓郵報報導，中國電信巨擘華為面對外界質疑在中國官方監控計畫裡扮演何種角色時向來予以否認，強調旗下產品屬於一般用途的電腦網路裝備，但根據包括列為「機密」(confidential)的100多份華為內部PowerPoint簡報檔案分析，華為產品實際上對平民百姓的追蹤，影響程度遠遠超過表面所言。
報導指出，華為網站上的市場行銷介紹裡原本可以取得這些簡報資料，但2020年底遭到移除，簡報裡寫著華為科技能夠協助政府機構透過聲音辨識個人身分，監控特定政治人物，管理思想再造及安排囚犯勞動服務行程，也可讓零售業者利用人臉辨識追蹤消費者。
華盛頓郵報在這項調查採訪中，總共檢視3000頁PowerPoint投影片，內容與華為與合作廠商共同研發的監視設備計畫有關；部分簡報內容顯示，監視功能是為警察或政府機關量身訂作，多張投影片的時間註記為2014年9月23日，後續修改日期則在2019年或2020年間，每一份簡報檔案都有「華為技術公司」版權字樣。
在定位追蹤功能(Location tracking)產品簡報中寫道，這項技術有助於協助當局掌握「特定政治人物」(political persons of interest)或其他目標的動態，例如犯罪嫌疑人，透過鎖定目標使用的電子設施追蹤所在位置，並配合具備人臉辨識功能的監視器攝影機等其他設備。簡報裡寫道，廣東公安局就是使用這套系統。
對於華郵記者提出華為網站簡報資料要求評論，華為則回覆對於報導所指的計畫「毫無所悉」，並說華為與其他大型業者一樣，提供雲端平台服務均符合業界通用的規定標準。
報導指出，華為的公開說法與帶有華為浮水印註記的簡報資料內容不符，再次凸顯身為全世界規模最大電子通訊器材產的商華，長期以來遭到外界批評缺乏透明化的爭議。
由於擔心華為與北京的情報搜集有關，某些西方國家已經下令禁止使用華為的5G電子通訊網路，華為對於相關報導則一概否認。報導說，華為產品簡報細節曝光的時間，剛好是近來世界各國探討人臉辨識及生物特徵辨識追蹤(biometric tracking)等技術是否侵犯隱私之際；中國雖然仰賴這些技術追查異議分子及鞏固一黨專治，卻也曾對於相關技術若遭私人企業不當使用提出警告。
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