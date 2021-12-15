反擊布林肯 環時：美印太戰略 全都是衝著中國來

美國國務卿布林肯東南亞之行引起北京方面關注。(路透)

美國國務卿布林肯 首訪東南亞 ，14日在印尼發表演講，強調美國推動建立自由、開放印太地區，但北京 的激進行動令人擔憂；對此中國批美國挑撥，與「拜習會」精神不符。官媒環時社評更稱，布林肯說的比唱的還好聽，把西方政客用「高尚詞彙」傳遞戰略惡意的那一套表演到了極致，美國印太戰略「全都是衝著中國來」。

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環時社評指，美國從重返亞太開始，到當下推行的印太戰略都是徹頭徹尾的地緣政治計畫。華盛頓大幅提升在南海的軍事存在，擴大在這個地區的能見度，插手這裡的政治進程，全都是衝著中國來的，意在壓制中國崛起。

評論認為，誰都清楚美國想把東南亞打造成其戰略圍堵中國的屏障，它在這裡高喊民主、規則、自由的美麗口號，但它實際幹的就是擴大這個地區的裂痕與懷疑，催化每一個爭議的發酵。

評論稱，可理解的是，東南亞國家面對中國崛起存在一些擔憂，會願意美國這樣的域外國家在本地區發揮一些平衡作用。美國的存在就像安眠藥，少吃一點，吃半片，會讓一些人睡得更安穩。然而，安眠藥的副作用是客觀存在的，過度放縱地服用它，產生強依賴性，從吃半片變成吃一片，甚至吃兩片，就會造成傷害。

評論宣稱，東南亞沒有任何國家受到中國的脅迫，無論是那些國家的政治制度還是經濟發展模式，都完全獨立於中國。倒是美國在不斷試圖影響區域內國家的發展道路，它是對區域內國家內政實施干涉的最大外部力量。整個地區需要有能力管理美國的存在，盡量讓它無害化。這個地區絕不能由美國主導，因為一旦那樣的話，區域內所有國家都將成為服務美國全球霸權的工具和素材。

在中國批評布林肯言論挑撥之際，美中兩國軍方14日至16日舉行「海上軍事安全磋商機制協定」（Military Maritime Consultative Agreement, MMCA）的會議；這是繼今年9月的「美中國防政策協調會談」後，美中軍事官員又一次在既有架構下交流。

MMCA為美中在1998年1月簽署的協議，用以討論雙邊軍隊在海上與空中的各種活動，以促進安全、避免意外，並建立溝通管道；去年底因為雙邊喬不攏，並未舉行這項會議。