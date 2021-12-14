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中韓關係「重中之重」 南韓表態不跟進美抵制北京冬奧

中國新聞組／北京14日電
南韓總統文在寅（左）13日與澳洲總理莫里森會面。(路透)
南韓總統文在寅（左）13日與澳洲總理莫里森會面。(路透)

繼法國和俄羅斯表態不會抵制北京冬奧後，南韓總統文在寅13日表示，南韓不考慮外交抵制北京冬奧，並強調中韓關係是經濟領域的「重中之重」，實現朝鮮半島無核化及和平也離不開中國。南韓的表態得到中國外交部的肯定，文在寅並解釋「包括美國在內，沒有任何一國」要求南韓加入抵制。

綜合外電報導，文在寅13日在與澳洲總理莫里森會面後的聯合記者會表態，他稱南韓不考慮外交抵制北京冬奧，並補充說：「包括美國在內，沒有任何一國建議南韓參加（外交抵制）」。

文在寅表示，韓美同盟是韓國外交和安全政策的根基，韓中關係則是經濟領域的「重中之重」。他指出，為實現朝鮮半島無核化及永久和平與穩定，需要中方發揮建設性作用。韓方一貫堅持在韓美同盟基礎之上協調發展韓中關係。

對此，彭博社形容文在寅對北京冬奧的表態意味著南韓與美國盟友不同調。雖然文在寅稱沒有國家「建議」南韓選邊站，但韓聯社直指，美國以及與美國立場相同的盟友不斷向青瓦台施壓，使南韓陷入兩難境地。由於在推進朝鮮半島和平進程的過程中，中國的作用不可或缺，文在寅奉行平衡外交突破當前困局。

大公報報導，對於文在寅的發言，中國外交部發言人汪文斌13日表示，韓方已在不同層面多次表示積極支持中國成功舉辦北京冬奧會，這符合奧林匹克精神，也是中韓友好的體現，中方對此予以積極的評價。中韓雙方就朝鮮半島問題保持著密切的溝通協調，願同韓方共同努力，推動政治解決半島問題，為實現半島長治久安作出積極貢獻。

另外，歐盟成員國是否會抵制2022年北京冬奧至今尚未決定。由於成員國動向各異，德國外交部長貝爾柏克稱在外交立場上必須採取共同立場，因此歐盟領導人將在星期四舉行的今年最後一次峰會上討論這一問題。

在中國北京國家游泳中心舉行的奧運會倒數計時活動中，一位藝術家拿著北京2022年冬...
在中國北京國家游泳中心舉行的奧運會倒數計時活動中，一位藝術家拿著北京2022年冬奧會的標誌表演。(路透)

北京冬奧 南韓 文在寅

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