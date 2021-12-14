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兩韓終戰宣言有譜? 文在寅稱美中朝「原則上」同意

中國新聞組／北京14日電
南韓總統文在寅（左）13日與澳洲總理莫里森會面，他再度拋出兩韓「終戰宣言」的想法。(路透)
南韓總統文在寅（左）13日與澳洲總理莫里森會面，他再度拋出兩韓「終戰宣言」的想法。(路透)

積極推動兩韓和解的南韓總統文在寅，近期拋出發表「終戰宣言」的構想，要正式終結南北韓迄今仍處於「停戰」的狀態。文在寅的想法，美、中和北韓已原則上同意，但礙於北韓要求的條件，談判尚未開始。文在寅強調，將繼續爭取韓朝、朝美對話重啟。

韓戰從1950年持續到1953年，分別獲美、中支持的南北韓以北緯38度線為界，對峙至今。由於兩韓當年簽訂的是停戰協定而非和平條約，以國際法來說，雙方仍處於戰爭狀態。

文在寅在今年9月聯合國大會上提出此一構想，希望就韓戰發表終戰宣言，他提出的建議做法是，由「南韓、北韓與美國」三方，或是「南韓、北韓、美國與中國」四方，共同宣布韓戰正式結束。

文在寅相信，終戰宣言將有助於恢復兩韓之間、以及美國與北韓之間陷入僵局的會談。但北韓領導人金正恩胞妹金與正當時回應，北韓可對談判抱持開放態度，但前提是美國必須放棄對北韓採取「敵對政策」。

平壤一直強烈反對美軍駐紮韓國、韓美每年舉行軍事演習、美國為首的針對朝鮮武器計畫的制裁。但是華盛頓多次重申，朝鮮必須首先放棄核武器，才可能解除制裁。

自由亞洲電台報導，來自脫北者家庭的文在寅，在總統任上就一直努力推動對朝鮮採取寬容與對話政策，總統任期剩下不到半年，但在外交上，文在寅更加堅持走自己的路。

然而，捍衛民主基金會資深研究員麥克斯威爾（David Maxwell）表示，美國不太可能同意解除制裁。美國對北朝鮮的政策包括全面執行所有聯合國安理會決議，這意味著在朝鮮遵守決議之前，不能解除制裁。「如果我們太早解除它們，金正恩會認為他的政治戰爭和外交勒索是成功的」。

華盛頓智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）中國實力項目主任林洋（Bonny Lin）表示，對中國來說，在尋求緩和朝鮮半島的緊張局勢和維持穩定上，中國不會反對終戰宣言，但中國評估的關鍵將是宣言的後續內容以及各方將採取的具體行動。

北韓 文在寅 兩韓

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