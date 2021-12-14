應對美四重打壓 習近平、普亭「背靠背」戰略再視訊

中國國家主席習近平(左)15日在北京將再與俄羅斯總統普亭舉行視像會晤，圖為此前兩國元首會晤畫面。(路透)

中俄連日來頻繁互動，引發西方國家高度關注，中國外交部宣布，中國國家主席習近平將於15日在北京與俄羅斯 總統普亭舉行視像會晤。有學者分析，「習普會」旨在回應美國對中俄的「四重」打壓，包括回應美國對中俄的「離間」政治戰，以及回應各國對北京冬奧 的外交抵制等。

外交部發言人汪文斌表示，中俄兩國元首12月15日舉行視頻會晤，屆時將全面總結今年中俄關係和各領域合作成果，並對明年雙邊關係發展作出頂層設計，就共同關心的重大國際地區問題交換意見。有力推動中俄「背靠背」戰略協作和全方位務實合作蓬勃發展，為變亂交織的國際形勢注入更多的穩定性和正能量。

俄羅斯衛星通訊社報導，華東師範大學俄羅斯研究中心副研究員萬青松強調，與川普時期相比，拜登 執政以來並沒有改變對中俄的「雙遏制」，僅是策略上的調整，這是習近平主席同普亭總統即將舉行視頻會晤的重要國際背景。

萬青松認為，「習普會」旨在回應美國對中俄的「四重」打壓，在此背景下，「習普會」將可能傳遞出如下共同信號，首先，是鞏固中俄兩國「不是盟友、勝似盟友」的新時代全面戰略協作夥伴關係，回應美國對中俄兩國的「離間」政治戰。

其次，是回應拜登政府對中俄兩國的意識形態打壓。拜登政府邀羅全球110個國家和地區大搞所謂的「全球民主峰會」，刻意排斥中俄兩國；另一方面，試圖借助玩民主話題和打「中俄牌」應對本國嚴重的疫情危機、民粹主義的崛起、社會的極化。這是中俄兩國絕不會同意的，需要兩國反制拜登推動的國際關係「再意識形態化」圖謀。

第三，是回應美國及其盟友進一步惡化中俄兩國周邊安全局勢。中俄元首8月通話以來，兩國的周邊局勢更加惡化。在俄羅斯周邊方向，美英派出軍艦進入黑海進行挑釁、激化烏克蘭問題、波白邊境難民危機、亞美尼亞與阿塞拜疆的軍事衝突等；在中國周邊方向，美國拉攏英澳搞AUKUS、在南海秀武力、頻打「台灣牌」等，都對兩國的周邊安全構成嚴重威脅，這顯然需要兩國元首及時溝通協調。

第四，是共同發出弘揚奧運和平精神的積極信號，回應美國等國家對北京冬奧會的外交抵制。這次視頻會晤恰逢中方正式宣布普亭總統接受邀請來華出席北京冬奧會開幕式之際，兩國元首顯然希望借助視頻會晤向世界展現相互尊重、合作共贏、進取創新和傳遞兩國人民維護國家和周邊地區的穩定和安寧的積極信號，以此回應一些國家政客的抵制言論，也為深化中俄關係創造更好的民意基礎。