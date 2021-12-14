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美二度制裁打亂上市 商湯證實推遲IPO

記者陳政錄／綜合報導
商湯科技。(取材自鳳凰網)
商湯科技。(取材自鳳凰網)

中國AI公司商湯科技被美列入「涉軍企業名單」後，對於外媒爆料其17日赴港IPO計畫恐生變，商湯科技董事會13日中午發布聲明稿證實，公司全球發售及上市將會延遲，待更新相關資料後重啟。但商湯強調，公司仍致力盡快完成全球發售及上市。

商湯科技董事會聲明指出，全球發售及上市將會延遲，且本公司預期將刊發補充招股章程，補充招股章程修訂及補充招股章程，將載有經更新上市時間表、香港發售股份的相關申請程序及其他相關資料。

美國財政部於當地時間10日，將商湯列入「涉軍企業名單」的禁投資名單，這是繼2019年，將商湯列入「實體清單」後的第二度制裁。隨後，華爾街日報等外媒13日報導，因被美國列入禁投資黑名單，商湯科技計畫推遲香港時間，待更新招股說明書中的風險因素後重啟流程，知情人士指稱，商湯正試圖挽救其IPO計畫。

對於被列入「涉軍企業名單」，商湯科技11日曾發表聲明稱，「該決定與相關指控，毫無根據，反映了對我公司根本性的誤解。」

商湯科技指出，對於美方的決定與相關指控表示強烈反對，並呼籲科技發展不應該受到地緣政治的影響。商湯聲明稿還說，公司在各個方面嚴格遵守相關國家和地區的法律、法規。

在此之前，商湯科技6日公告，以「商湯集團股份有限公司」啟動香港首次公開募股（IPO），本次上市共發行15億股，籌資約港幣56億元。在7到10日的香港公開發售結束後，商湯集團擬於17日正式在港交所掛牌。

商湯於2014年在香港成立，同年發表DeepID系列人臉識別算法擊敗Facebook。商湯與依圖、曠視和雲從在AI視覺領域，被並稱為中國AI四小龍，成立至今已完成12輪融資，估值超過120億美元，位居四小龍之首。商湯開發的領先人臉識別系統，曾被外媒指控用於監控新疆的維吾爾族人，以致2019年被美國商務部列入「實體清單」。

香港 AI 人臉識別

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