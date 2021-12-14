龍捲風重創美國多州 北京：願提供災民人道援助

龍捲風襲擊肯塔基州。（取材自極目新聞）

龍捲風 近日侵襲美國多州，造成嚴重災情，在美國的中國留學生 驚恐之下，一整夜都沒睡；中國政府昨日表示，願向受災民眾提供緊急人道主義幫助。

極目新聞報導，留學生小顧來自北京，三個月前到肯塔基州列克星敦市就讀肯塔基大學機械工程。小顧心有餘悸說，這是他人生遭遇的第一次龍捲風，他回憶當地時間10日凌晨四五點左右，他還醒著，「突然就聽到外面巨大的雷聲，接著玻璃窗外傳來劈裡啪啦的聲音，感覺窗子都在晃動。」

幾個小時前，他的手機上已收到了關於龍捲風過境當地的預警，所以意識到龍捲風來了。「來美國前沒有聽說過龍捲風，所以特別緊張、特別害怕。」他立即聯繫在肯塔基州坎貝爾斯威爾的中國朋友，兩人靠聊天來抵抗內心的恐懼。

「幾乎一夜都沒睡。」小顧稱，雷聲、大風加上暴雨 幾乎持續了一整夜，直到11日中午，龍捲風穿過該地區，暴雨才有所緩和。

綜合媒體報導，中國國家國際發展合作署發言人徐偉表示，中方注意到近日美國多個州遭遇嚴重龍捲風襲擊造成重大人員傷亡和財產損失，對此表示深切慰問，並願根據美方需要向受災民眾提供緊急人道主義幫助。

此外，中國外交部發言人汪文斌昨日也在例行記者會對此表示慰問，希望受傷的美國民眾能儘快康復，受災的美國民眾能早日重建家園。