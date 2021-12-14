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南京大屠殺84年祭 孫春蘭：中方願構建新時代中日關係

中國新聞組／北京14日電
中共中央、國務院13日在南京隆重舉行2021年南京大屠殺死難者國家公祭儀式。中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭出席並講話。（新華社）
中共中央、國務院13日在南京隆重舉行2021年南京大屠殺死難者國家公祭儀式。中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭出席並講話。（新華社）

12月13日是南京大屠殺死難者國家公祭日，南京舉行2021年南京大屠殺死難者國家公祭儀式，中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭出席並講話。孫春蘭指出，南京大屠殺慘案鐵證如山不容篡改，並稱中方願意推動構建「適合新時代要求的中日關係」，孫稱只有正確認識歷史，才能把握前進的方向。

來源：YouTube

南京大屠殺發生1937年12月，至今已過84年。根據南京侵華日軍受害者援助協會登記在冊的資料，今年有11位倖存者離世，在世的倖存者僅剩61人。香港01報導，許多倖存者除了表示要等待日本政府道歉外，更希望年輕人能記取歷史教訓。

12月13日是第八個南京大屠殺死難者國家公祭日，圖為南京大屠殺死難者國家公祭儀式...
12月13日是第八個南京大屠殺死難者國家公祭日，圖為南京大屠殺死難者國家公祭儀式現場。（新華社）

倖存者劉民生在當時年僅3歲，今年已高齡87歲的他提到，「希望大家永遠不要忘記這段歷史，不要忘記30萬無緣無故冤死的人。」另一倖存者陳德壽在5歲時遭遇南京大屠殺，一家8口最後只剩下他和爺爺活下。陳德壽的父親在幫忙救火時被日軍抓走，最終慘死。陳德壽的姑媽面對日軍侮辱寧死不從，被日軍連刺6刀。當時年僅3歲的倖存者方素霞提到，即使過了80幾年，自己至今仍會做惡夢。

大公報報導，南京大屠殺死難者國家公祭儀式在侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館集會廣場舉行，各界代表3000餘人參加，現場隆重而肅穆。上午10時，儀式正式開始，現場奏唱國歌後，全體人員肅立，向84年前慘遭日軍殺戮的死難同胞默哀1分鐘。隨後，解放軍儀仗隊向死難同胞敬獻花圈。

「南京大屠殺慘案是第二次世界大戰史上三大慘案之一，鐵證如山，不容篡改。」孫春蘭強調，只有正確認識歷史，才能把握前進的方向。「我們願本著以史為鑒、開創未來的精神，推動構建契合新時代要求的中日關係，與世界上一切愛好和平的人們一道，攜手建設持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗的世界。」

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