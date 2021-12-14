星巴克被爆用過期食材／大品牌輸潛規則？官媒酸不保鮮

在星巴克無錫震澤路店，店員將舊標籤撕下，又貼上了新標籤，原本過期的抹茶液被人為延長了有效期。（視頻截圖）

星巴克 無錫兩家門店使用過期食材，遭無錫市市場監管局約談，星巴克為此對外致歉。官媒批評，提供過期產品，品牌再大也不可能長久保鮮；有評論更稱，星巴克的「金標準」為何敗給了「潛規則」？歸根究柢，是利益驅使。

人民日報報導，「金標準」絕不能只是宣傳的口號，食品安全是餐飲企業的安身立命之本，也是對消費者身體健康的最起碼尊重，紅線不能碰，底線不能破。更強調食品安全需要自律，也需要他律，期待監管部門拿出更嚴密的舉措，倒逼企業守牢食品安全底線。

此外，北京 青年報刊文評論，坊間曾傳言，「90%以上的餐廳，經不起臥底」，如今，星巴克成了反面典型，踐踏食品安全底線，與「三無」小作坊有何區別？在利益驅使和監管疏漏下，星巴克亂象被曝光後，涉事門店相關工作人員還嘴硬稱，「門店肯定不存在過期食材繼續賣的情況。」

評論稱，雖然類似醜聞屢見不鮮，但發生在星巴克身上還是讓人感到驚訝。一方面，作為全球知名咖啡 品牌，星巴克在其官網鄭重承諾：「以行業最高標准為基礎，制定並嚴格執行星巴克食品安全金標準。」另一方面，星巴克在國內的5100多家門店均是公司直營，不對外開放加盟。「金標準」+「直營」，卻在底線問題上「栽跟頭」，實在不應該。難道星巴克在也搞「雙標」？

評論報導，天眼調查顯示，星巴克部分門店曾因食品問題被處罰。在互聯網投訴平台上，也有多名消費者曾投訴稱食用星巴克產品出現不適症狀。

評論認為，星巴克的「金標準」緣何敗給了「潛規則」？歸根結底，是利益驅使。因為星巴克要考核門店的營業額和利潤率，門店就處心積慮地美化數據，為此不惜踐踏承諾，「金標準」落實不到位，「潛規則」就會變得明目張膽。

評論建議，從長遠看，無論餐飲企業還是監管部門，應充分利用大數據技術，例如實施「互聯網+明廚亮灶」工程、推廣「中央廚房+N」模式等，堵住那些人為的漏洞。