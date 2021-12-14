官媒記者臥底踢爆 星巴克無錫2門店用過期食材

中國無錫星巴克被踢爆食品安全問題，包括員工竄改食材有效期限標籤。（取材自新京報）

美國咖啡連鎖店星巴克 在中國傳出食安管理疏失，江蘇省無錫市兩家門店使用過期食材，違反規定做成飲品售出；星巴克隨即宣布「深感震驚」並致歉，已關閉這兩家門店、啟動深入調查。一位名為Revario的微博 用戶說：「如果星巴克都這樣了，那麼其他商店真的讓我擔心。它們遭受審查，因為是外國品牌。」

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新京報報導，這項報導是記者臥底調查，發現無錫市兩家星巴克門店存在多種衛生安全隱患，食材過期後仍繼續使用，做成多款暢銷飲品售出。事件曝光後，即使相關門市已被關閉，但無錫市場監管局昨天仍對星巴克（中國）華東北區進行行政約談。

在星巴克無錫震澤路店內，雪櫃內存放的桃果肉及果凍已經過期。（視頻截圖）

江蘇省無錫市市場監督管理局昨晚在微信公眾號作上述公告，並要求星巴克（中國）對存在的食品安全問題進行全面自查、落實整改。

公告也提到，市場監管部門同步對無錫市其他82家星巴克門市展開排查，發現從業人員未戴工作帽、加工區物品擺放零亂、消毒記錄不全等15處問題，均已責令整改。

星巴克在中國爆出問題後，成為中國社群網站 微博熱門話題，關於星巴克回應使用過期食材話題，微博上已累計逾5000萬人次點閱。

經過調查發現，無錫市兩家星巴克門店頻繁觸碰食安的紅線，食材過期後仍繼續使用，做成多款暢銷飲品售出；主管、店員「言傳身教」竄改有效期限，有的食材被人為延長期限一周；承諾「開封後不過夜」的糕點，第二天偷偷上架。

新京報批評，上述亂象並非偶發，今年以來，已有多家中國知名餐飲品牌接連被爆出食安問題，但總有一些商家懾於盈利壓力或受利益驅使，不惜違法違規鋌而走險，透過損害消費者權益的方法壓縮成本。

據了解，星巴克在中國200多個城市擁有超過5100家直營門店，星巴克也在官網上承諾，「以行業最高標準為基礎，制定並嚴格執行星巴克食品安全金標準。」

針對這兩家門店的食安管理問題，星巴克13日透過其官方微博「@星巴克中國」發布回應，「我們已經關注到有關無錫星巴克兩家門店的報導。對於報導中所涉及的食品安全問題，我們深感震驚。對此事件，我們高度關注，已於第一時間關閉了這兩家門店，並立刻啟動深入調查。」

星巴克指出，進入中國市場22年來，一直致力於執行嚴格的食品安全標準，對食品安全問題堅決採取零容忍的態度，歡迎社會公眾及媒體進行持續監督。