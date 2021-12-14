尼加拉瓜與台灣斷交 獲中國贈100萬劑疫苗

尼加拉瓜轉與北京建交後，立刻獲得100萬劑中國國產的國藥新冠疫苗。（取材自新華網）

英國廣播公司（BBC）報導，尼加拉瓜 在與台灣斷交轉與北京 建交數日後，獲贈100萬劑中國國藥新冠疫苗 ，首批20萬劑已經送達。尼國總統奧蒂嘉之子暨顧問勞雷亞諾．奧蒂嘉（Laureano Ortega Murillo）表示：「我們帶著好消息回國，我們獲得中國100萬劑捐給尼國人民的疫苗。」

報導稱，尼加拉瓜成年人口中，目前只有38%完整接種COVID-19疫苗，但有67%已施打一劑。尼國官員表示，他們「極其感謝」能與北京當局恢復外交關係。

過去五年間，巴拿馬、薩爾瓦多和多米尼加等三個中美洲國家先後與台北斷交。而新冠疫情期間，中國推進「疫苗外交」的話題一再浮現。台灣外交部曾在4月稱，北京「企圖破壞台灣與友邦邦誼的威脅一直存在」，直接指責中國利用疫苗「不當擴張影響力」。

另外，中央社引述路透報導，美國官員和分析人士表示，華府為了對付腐敗和民主倒退的政府，對中美洲國家官員實施一系列制裁，反而讓中國成為有吸引力的合作夥伴。

其他中美洲國家也向中國示好。在華府將薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）的親信列入貪腐政治人物名單後，布格磊今年5月批准薩爾瓦多與中國的新經濟合作協議，並稱讚中國「無條件」提出5億美元公共投資。

尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）逮捕多名反對派領袖、輕鬆贏得連續第四個總統任期後，他的顧問也受到一連串制裁，尼加拉瓜因此決定向中國靠攏。

美國一名高級官員表示：「隨著美國加強制裁措施，他們（中美洲國家）尋找其他途徑和經濟合作夥伴。」

美國陸軍戰爭大學（U.S. Army War College）教授艾里斯（R. Evan Ellis）說，中國為面對美國壓力的國家提供喘息空間，這一策略之前也曾為與西方隔絕的委內瑞拉等中美洲國家領導人提供經濟命脈。專門研究中國與拉丁美洲關係的艾里斯說：「中國在追求戰略經濟利益的過程中，正支持威權民粹主義者掌權，導致中美洲愈來愈不民主。」