新聞評論／中央經濟工作會議7個數字 政治掛帥

北京 上周召開「中央經濟工作會議」，連日來各種解讀湧至，民間有看數字列要點的，官方有受命出來糾謬誤的，還有輿論戰狼帶風向的，多數解讀都漏看了一點，這次會議本是研究經濟工作，最後開成一次重要政治會議。

先說主流三種讀會法，首先是老傳統列要點法，精華的是「一個穩字、二個政策、三重壓力、四大金句、五個正確、六穩六保、七大任務」。一般人都以為，弄懂這七個數字，會議要點了然於胸。

其次是官方刻意，年年都有會議文件起草班子釋疑，今次是中財辦副主任韓文秀出來，特別批駁「兩個謬誤」，即「合成謬誤」、「分解謬誤」。

三是戰狼帶風向，會後有戰狼小報論壇言論被制止擴散，有經濟學家自以為是言論受到學界和民間批駁，有說關鍵在於，會議連提25處「穩」，但一個「鬥爭」都沒讓出現。

三種解讀就不細表，高手在民間，民間高人讀出會議政治味的，比學界、媒體都多。要說中共 領導層首度把中央經濟會議開成了政治會議，主要看四大政治題目，首先是政治定位，今次會後傳達文件，把會議定位為中共十九屆六中全會後、中共廿大前的一次重要會議，為之要有三種環境，即經濟環境要平穩健康、社會環境要國泰民安、政治環境要風清氣正。

其二是會議多年未見的再提或說是重提，「以經濟建設為中心」，這一重大政治方針多年不提，2015年7月中共中央政治局會議曾被提出，但當年中央經濟工作會議再行隱去。今次重提，意味深長。

其三是政治或政治糾偏，表現是會議罕有提出的五個「要正確認識和把握」，其排列起來是共同富裕、反壟斷、初級產品安全保障、化解風險、雙碳等五大政策主張。

提出來的用意，是因「進入新發展階段，發展內外環境發生深刻變化，面臨許多新的重大理論和實踐問題，需要正確認識和把握」，也就是說，這些問題事關重大，但爭議良多，現在要重取共識，主要是政治共識。

其四，會議罕有地拿出一組對中共領導幹部的政治要求，體現為要求領導幹部加強經濟學知識、科技知識，慎重決策、慎重用權。外界讀來一頭霧水，但中共幹部圈讀來，是雷聲陣陣，回想這些年特別是今年的胡亂施政，諸如疫情 強力封圍清零、拉閘限電等等帶來的危害和困局，大致可體會這次提出「敬畏歷史、敬畏文化、敬畏生態，慎重決策、慎重用權」的苦口婆心。

中央經濟工作會議開成了一次政治會議，內容絕非4700多字的會議公報可以盛載。

至於今年會議因何開出如此濃烈的政治味道，要言之有三條，一是中共十九屆六中全會，開得意猶未盡、餘波未平；二是今天的內外大勢，實在霧暗雲深；三是中共廿大，看是近在眼前，實則關山迢遞。於此，有如此濃烈政治韻味的中共經濟工作會議，對來年中國政治經濟大局之影響當不可低估。